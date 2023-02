HIGHLIGHTS | Sigillo di Messias, il Milan soffre ma riesce a regolare il Monza

Monza-Milan, il sigillo di Messias permette ai rossoneri di conquistare tre punti importantissimi.

Si è chiuso il confronto dell’U Power Stadium tra Monza e Milan. Al termine di una gara molto intensa i rossoneri si sono imposti grazie al bel goal messo a segno da Messias.

Dopo una partenza sprint degli uomini di Palladino, coincisa con un paio di conclusioni nello specchio della porta di Ciurria, il Milan prende le misure e fa valere il maggior tasso tecnico. Una conclusione di Leao sibila il palo, con il portoghese che sin da subito appare uno dei più palla dei suoi che finisce poi con lo spegnersi alla distanza. I rossoneri tengono il pallino del gioco e cominciano a creare molti grattacapi ad un Monza che soprattutto sugli esterni riscontra non pochi problemi a leggere le offensive di Messias e compagni. Proprio l’ex Crotone sblocca la gara con una conclusione molto precisa che buca le mani di Di Gregorio.

Monza-Milan, decide Messias ma che sofferenza

Il Milan chiude la prima frazione di gioco in vantaggio, ma la gara del Gewiss Stadium non termina affatto dopo i primi 45 minuti di gioco. Petagna sfiora il goal con una conclusione che l’ex attaccante del Napoli ha il demerito di masticare. I movimenti delle bocche da fuoco di Palladino mettono in apprensione la retroguardia di Pioli, con Ciurria che è assolutamente sfortunato in occasione del doppio palo colpito a Tatarusanu battuto.

Il Monza preme sull’acceleratore ma non riesce a bucare la difesa del Milan, con gli ospiti che pungono soprattutto in contropiede pur non riuscendo a trovare la rete del raddoppio. Il Milan, non senza qualche patema d’animo di troppo, riesce comunque ad agganciare in classifica l’Inter al secondo posto a quota 44 punti e a suggellare al meglio una settimana assolutamente importante tra campionato e Champions League.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** punti 62, Inter e Milan** 44, Atalanta 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna** 32, Torino 30, Udinese 30, Juventus* 29, Monza** 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo** 24, Salernitana 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria** 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione

**Una partita in più