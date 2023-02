DIRETTA Serie A: Inter-Udinese 0-0 | Ci prova Barella LIVE

Inter-Udinese chiuderà il palinsesto odierno della ventitreesima giornata di Serie A: calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Desiderosa di riscattare il mezzo passo falso in casa della Sampdoria e di presentarsi agli ottavi di Champions League con l’animo più leggero, l’Inter ospita l’Udinese nella ventitreesima giornata di Serie A. Una sfida fondamentale per i nerazzurri, desiderosi di non perdere ulteriori punti nella corsa Champions.

Oltre alla necessità di vincere, la sfida sarà animata anche dalla voglia di rivalsa della squadra allenata da Simone Inzaghi, visto che la sconfitta della gara d’andata ha rappresentato uno dei punti più critici in stagione. Con il solo Correa in infermeria, il tecnico nerazzurro ha ragionato anche in vista della sfida di mercoledì sera con il Porto, senza tuttavia stravolgere troppo la formazione.

Reduce dal 2-2 contro il Sassuolo, l’undici allenato da Andrea Sottil spera di riuscire a replicare la prestazione dell’andata, anche se dovrà sfidare una tradizione a dir poco negativo al ‘Meazza’. Nelle ultime quattro sfide a Milano i Friulani hanno collezionato solamente sconfitte, segnando appena una rete e subendone nove. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida del “Meazza”.

Formazioni ufficiali Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto. All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** punti 62, Inter e Milan** 44, Atalanta 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna** 32, Torino 30, Udinese 30, Juventus* 29, Monza** 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo** 24, Salernitana 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria** 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione

**Una partita in più