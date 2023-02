Milan, Leao e Pioli nella bufera: “Accordo e addio a fine stagione”

Monza-Milan, i rossoneri riescono a centrare tre punti di fondamentale importanza ma i tifosi non risparmiano critiche a Leao e Pioli.

Da pochi istanti si è chiusa la sfida dell’ U Power Stadium tra Monza e Milan che ha visto i rossoneri imporsi per 0-1 in virtù della rete siglata da Messias. Tre punti importanti per gli uomini di Pioli che dopo aver battuto il Torino, conquistano altri tre punti con cui risalire in classifica.

Vittoria sofferta quella del “Diavolo”, dal momento che il Monza a sfiorato la rete del pareggio in svariate circostanze. Clamoroso il doppio palo colpito da Ciurria a Tatarusanu ormai battuto. Il Milan ha però avuto il merito di contenere le sfuriate dei brianzoli, ritagliandosi spazi importanti in contropiede non sempre capitalizzati dalle bocche da fuoco offensive degli uomini di Pioli. Pur non fornendo una prestazione esaltante soprattutto nel secondo tempo, i Campioni d’Italia uscenti sono riusciti a mettere le mani su tre di nevralgica importanza. Pioli ha riproposto lo stesso modulo delle ultime uscite, con la difesa a tre e Leao in veste di attaccante a ridosso della prima punta, in una posizione molto più accentrata.

Milan, critiche social a Pioli e Leao

L’attaccante portoghese, dopo un avvio assolutamente veemente, si è lentamente spento con il passare dei minuti.

Prestazione che di certo non è passata inosservata e che ha fatto storcere il naso a diversi sostenitori del Milan che hanno preso d’assalto i social, criticando anche alcune scelte di formazione di Pioli. Ecco una rapida carrellata:

Il fenomeno Pioli toglie i due migliori in campo. Un genio! — Il Condor Rossonero 🏆 (@IlCondorRed) February 18, 2023

Il ciclo Pioli secondo me è concluso, e visto che lo scudetto è già impacchettato si tratta solo di finire la stagione dignitosamente, senza patire per la lotta Champions, per poi separarsi a giugno di comune accordo. Dispiacerebbe molto se la rottura fosse litigiosa. — Alessandro Zambon (@azessandro) February 18, 2023

Avevamo la fascia sinistra più forte del mondo ma Pioli si è inventato Leao punta — AL MANICOMIO #19 🏆🇮🇹 (@Marcoleeeno) February 18, 2023

Madonna come giochiamo male ragazzi. Come abbiamo fatto a diventare sta roba? — Cepi odia pioli (@CepiDrum257) February 18, 2023

ancora non ho capito la tattica del milan

ma credo nemmeno pioli — kvaratskhel(e)ia 🕷 (@zzalaaa) February 18, 2023

A Leao gli si vuole bene, ma se andasse al Chelsea con questo atteggiamento vasche in centro, coi ritmi che ci sono in Premier, finirebbe dietro a Potter nelle gerarchie — Terence (@terence1899) February 18, 2023

Leao non me la racconta giusta — JP (@jeanpauldl1998) February 18, 2023