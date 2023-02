Dal derby di Milano alla Juventus: Barcellona accerchiato per il bomber

Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it, anche Inter e Milan si iscrivono alla corsa per il bomber: Juve e Barcellona avvisate

Andrey Santos, Danilo, Joao Gomes, Enzo Fernandez, Julian Alvarez e Carlos Alcaraz sono solo gli ultimi esempi di calciatori sudamericani finiti in campionati esteri. Nonostante siano stati seguiti (e offerti) anche alle big italiane, la mancanza di liquidità e la scarsa propensione alla scommessa hanno portato altrove questi talenti.

Ciononostante, l’Argentina e il Brasile restano sempre nei radar degli osservatori di mercato italiani, come testimonia anche la recente missione degli scout della Roma al Sudamericano Sub 20. Una competizione dominata dal Brasile, che ha visto brillare soprattutto le stelle di Andrey Santos, già del Chelsea, e di Vitor Roque. Capocannoniere del torneo con sei reti, l’attaccante è pronto a far scattare un’asta internazionale, per la gioia dell’Athletico Paranaense.

Calciomercato Juve e Inter, anche il Milan su Vitor Roque

Da tempi non sospetti sul taccuino della Juventus, il diciassettenne è un obiettivo sensibile del Barcellona, anche grazie ai buoni uffici del club catalano con il suo agente, André Cury. I blaugrana sembrano in posizione di vantaggio rispetto alle altre pretendenti.

Nell’elencarle, ‘Mundo Deportivo’ conferma le nostre anticipazioni sull’interessamento di Inter, Atletico Madrid e PSG, ma aggiunge anche i nomi di Arsenal, Chelsea, Milan e West Ham nella corsa al ragazzo. Da sempre bottega molto cara per le squadre europee, l’Athletico aveva fissato un prezzo di 20-25 milioni di euro lo scorso ottobre, ma dopo l’exploit con la maglia del Brasile, la quotazione di Vitor Roque è levitata. Il Presidente Mario Celso Petraglia ha già confermato l’esistenza di una vera e propria asta per il suo gioiello.

Secondo le ultime indiscrezioni, la valutazione è schizzata a 35-40 milioni di euro. Una cifra che mette sicuramente a rischio la competitività delle squadre italiane, ma che è giustificata anche dai soldi spesi dal Real Madrid per l’acquisto di Endrick.