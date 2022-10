CM.IT | Inter e Juve avvisate: 25 milioni per la firma

Rivali acerrime sul campo, Inter e Juventus sono entrate in rotta di collisione sul calciomercato per un nuovo attaccante

Attese da due sfide molto importanti contro Sassuolo e Milan, Inter e Juventus hanno bisogno di fare punti per risalire la china in classifica, senza tuttavia perdere di vista le dinamiche del calciomercato. Come spesso accade, oltre a battagliare sul rettangolo verde, le due rivali storiche si trovano a condividere obiettivi di mercato. Negli ultimi anni, le dirigenze sono arrivate allo scontro per giocatori a parametro zero, anche se la sfida più avvincente e recente ha riguardato l’acquisizione di Gleison Bremer. Il difensore è finito alla Juve per circa 50 milioni di euro, ma potrebbe non essere l’unico brasiliano al centro di una disputa agguerrita.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, anche gli uomini mercato nerazzurri hanno messo nel mirino un giovane talento seguito con grande attenzione dalla Juventus. Stiamo parlando di Vitor Roque. Assistito da uno degli agenti più importanti del Brasile (quell’Andre Cury che ha portato in Italia Ederson), l’attaccante 17enne ha stregato gli scout di mezza Europa. Nonostante non sia ancora maggiorenne, la punta ha già collezionato 21 presenze nel Brasileirao 2022, collezionando anche quattro gol e un assist e 6 presenze in Coppa Libertadores, impreziosite da due gol e due assist.

Calciomercato Inter e Juve, concorrenza agguerrita per Roque

Numeri da predestinato che, ovviamente, hanno contribuito ad allargare il novero delle pretendenti alla punta mancina. Atletico Madrid, Barcellona e PSG sono solo alcune delle squadre che hanno orientato i propri radar sul talentino dell’Athletico Paranaense. Dopo aver pagato circa 7.5 milioni al Cruzeiro, il presidente Petraglia non sembra disposto a scendere sotto i 20-25 milioni di euro per il suo gioiellino. Un prezzo destinato ad aumentare nel caso in cui l’ex squadra di Bruno Guimaraes e Renan Lodi dovesse battere il Flamengo nella finale di Libertadores il prossimo 29 ottobre.