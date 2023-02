Game over Inter e Milan: 60 milioni e fumata bianconera

Inter e Milan rischiano di veder sfumare un possibile grande obiettivo per la difesa: ci sono stati contatti a gennaio

Negli ultimi mesi di calciomercato è stata sempre più evidente la rarità dei difensori centrali. Trovare giocatori affidabili non è cosa semplice in quel ruolo e quando sale alla ribalta un nuovo talento, ecco che il cartellino inevitabilmente lievita. Cresce la richiesta, sale il prezzo. Una delle leggi più vecchie del mondo.

Lo stanno sperimentando in tanti anche in Serie A tra le big. La Juventus ha trovato in Bremer un calciatore che dà garanzie, anche se con qualche svarione, ma lo ha pagato qualcosa come 50 milioni. Prima ancora era stato de Ligt, costato circa 30 milioni in più. Poi c’è l’Inter, alla disperata ricerca di un vice-Skriniar all’altezza, in un’annata in cui comunque il reparto arretrato sta rappresentando il tallone d’Achille della squadra di Inzaghi. E che invece è stato il primo punto di forza del Napoli schiacciasassi che viaggia spedito verso lo scudetto. Il Milan ha avuto diversi passaggi a vuoto, anche se un un po’ in tutti i reparti. Tomori è calato di rendimento e i rossoneri hanno sofferto parecchio, riprendendosi ora con Malick Thiaw. Così anche la Roma spera di trattenere il pilastro della difesa Chris Smalling, da cui dipende anche gran parte della solidità dei giallorossi.

Il Newcastle non bada a spese con la Champions: Inter e Milan salutano Hincapie

A tutte queste squadre è stato accostato un giocatore in particolare. Si tratta di Piero Hincapié, difensore del Bayer Leverkusen che ormai si è affermato come uno dei migliori talenti nel suo ruolo. Dalla sua ha avuto anche la vetrina del Mondiale in Qatar, con l’Ecuador uscito ai gironi ma che lo ha messo in mostra come uno dei giocatori più interessanti.

In particolare Inter e Milan ne avrebbero più bisogno e ultimamente avrebbero desiderato parecchio avvicinarlo. Ma le condizioni economiche per strapparlo al Leverkusen sono già diventate proibitive per il nostro campionato. E su di lui è pronto a piombare il Newcastle, che quest’anno potrebbe seriamente centrare la Champions League. Secondo ‘Football Insider’, i Magpies vogliono un altro calciatore di spessore in difesa da affiancare a Botman, nome già noto soprattutto ai tifosi del Milan per la telenovela di mercato della scorsa estate. E questo nonostante l’ottima stagione di Fabian Schar, ma con il quarto posto arriverebbero fondi e potenza a sufficienza per aggiungere un’altra pedina di assoluto valore. Anche perché Lascelles è destinato a salutare.

A gennaio ci sarebbero già stati dei colloqui tra il Newcastle e gli agenti di Hincapié, che resta un obiettivo concreto nonostante il rinnovo con il Bayer. Secondo il portale inglese, tra l’altro, i club interessati all’ecuadoriano dovranno sborsare addirittura più di 50 milioni di sterline. Tradotto, circa 60 milioni di euro. La Serie A non ha quindi già più speranza. Hincapié potrebbe vestire il bianconero, ma decisamente non quello della Juventus.