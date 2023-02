Manchester United, dal Qatar l’offerta per acquistare il club

I Red Devils sono in vendita, con la famiglia Glazer che lo aveva annunciato a novembre. E ora è arrivata la prima offerta per acquistare il 100% del club

Arriva dal Qatar l’offerta per acquistare il Manchester United. Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani ha presentato un’offerta per l’acquisizione del 100% del club inglese.

Al momento il Manchester United è di proprietà della famiglia Glazer, che però lo scorso novembre ha annunciato di essere alla ricerca di compratori interessati al club inglese. Raine Groupe è stato scelto per occuparsi della compravendita. La prima fase, che prevedeva la presentazione di un paragrafo tramite il quale si spiegava tipo di proposta e percentuale da acquistare, aveva come scadenza le ore 23 di venerdì 17 febbraio. La famiglia Glazer tempo fa aveva parlato di una richiesta di 6 miliardi di sterline per il Manchester United, ma la New York Stock Exchange lo aveva valutato per 2,9 miliardi di sterline.

L’offerta di Al Thani ha come scopo quello di riportare il club al suo antico splendore, dentro e fuori dal campo, impegnandosi anche sul riportare i tifosi nel cuore del Manchester United Football Club. Lo sceicco, oltretutto, non necessita di prendere debito perché l’acquisto del club verrebbe fatto tramite la fondazione Sheikh Jassim Foundation, che non solo vuole investire nelle squadre – maschile, femminile e giovanili – ma anche nelle strutture di allenamento, nello stadio, nelle infrastrutture e nelle comunità supportate dal club. Chi è lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani

Classe 1982, lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani è un banchiere, nonché presidente di una delle più grandi banche del Qatar: la Qatar Islamic Bank, QIB.

Non si sa a quanto ammonti il patrimonio dello sceicco, né le cifre offerte per l’acquisto del Manchester United ma la sua banca ha sedi in Libano, Regno Unito e Sudan. Inoltre, Jassim Bin Hamad Al Thani è da sempre tifoso del Manchester United, e si parla di numeri da capogiro. Miliardi di sterline. Suo padre è stato inserito da Forbes tra le persone più ricche al mondo, con un patrimonio di 1,36 miliardi di dollari USA. Nel 2015 ha acquistato il quadro Le Donne di Algeri di Pablo Picasso per 180 milioni di euro.

Lo sceicco, tra l’altro, ha già parenti che hanno fatto affari nel mondo del calcio. Esatto, perché suo zio è Tamim bin Hamad Al Thani, il proprietario del Paris Saint-Germain.