Ultimatum Zhang: “Inter deve continuare a cedere giocatori”

Fissata una deadline entro la quale il presidente nerazzurro dovrà decidere quali saranno le sorti del club

Non c’è tempo ad Appiano Gentile in questo momento di pensare alle ultime indiscrezioni circolate sul futuro della società. Dopo il deludente pareggio di Marassi contro la Sampdoria, Simone Inzaghi ha subito ricominciato a lavorare per preparare al meglio la sfida di domani sera contro l’Udinese.

Un successo potrebbe infatti consentire ai nerazzurri di mantenere almeno tre punti di vantaggio sulle inseguitrici alle proprio spalle, facendo un importante passo in avanti nella spietata lotta per un piazzamento in Champions League. Di una possibile cessione da parte di Suning nei prossimi mesi si è comunque parlato questo pomeriggio con l’esperto Carlo Festa, in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play.

Secondo il giornalista le voci su un fondo statunitense sembrano essere fondate, anche se una vera e propria negoziazione non è ancora entrata nel vivo: “Il fronte americano per l’Inter era già dato per abbastanza assodato negli ultimi mesi. Quello che penso è che la trattativa non sia in fase così avanzata, Zhang però a breve dovrà tirare le somme, cercando o di cedere l’Inter o di trovare nuovi fondi per finanziare la società”.

Centrale, in questo ragionamento, diventa il prestito da 275 milioni che l’Inter dovrà restituire entro il 2024: “Sappiamo bene che ha un debito molto importante nei confronti di Oaktree, che dovrà o rimborsare o rifinanziare. Nel breve quindi Zhang ha questo problema, che è evidente visto che deve continuare a cedere giocatori. Quindi un riassetto della proprietà è abbastanza prevedibile, meno lo è la tempistica perché le richieste sono elevate, finché Zhang non troverà un compratore o abbasserà le pretese, ma Zhang ha in mente anche valori più alti”.

Cessione Inter, Festa su Zhang: “Decisione entro l’estate”

Secondo Festa, in un senso o in un altro, Steven Zhang prenderà una decisione definitiva entro il termine della stagione: “Un miliardo e duecento milioni di euro? Quello è il prezzo di base, ma vorrebbe di più per cedere l’Inter”.

In questi mesi, dunque, si deciderà il futuro del club: “Sicuramente una data a cui si può guardare è questa estate, perché poi ci si avvicina alla scadenza con il debito di Oaktree e una qualche soluzione andrà trovata. Più i mesi vanno avanti più si avvicina la fine del campionato più è possibile che la famiglia Zhang decida di cedere. A differenza di altri proprietari Steven Zhang è effettivamente appassionato dell’Inter, però la situazione finanziaria è quella che sappiamo; quindi, a un certo punto lui ha deciso o di tenere l’Inter o di cederla a un prezzo altissimo, però alla lunga le due cose non vanno d’accordo; quindi, o tirerà fuori dal cilindro qualcosa o non si potrà andare avanti a lungo, credo che per fine campionato una decisione verrà presa“.