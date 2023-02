Con il Flamengo è già finita: Vidal ritorna subito

Il centrocampista cileno aveva lasciato l’Inter la scorsa estate a parametro zero per coronare uno dei suoi sogni

Dopo appena pochi mesi, l’avventura di Arturo Vidal con la maglia del Flamengo sembra essere giunta al termine. Un’esperienza che il centrocampista cileno aveva rincorso per tanto tempo e che sino a questo momento non gli ha restituito tutte quelle emozioni che probabilmente si aspettava di vivere.

“Oggi si realizza un sogno che ho avuto per tutta la vita”, con queste parole lo scorso luglio Vidal aveva battezzato il suo trasferimento al Flamengo. Una prima stagione nella quale da protagonista il cileno è riuscito comunque subito ad alzare un trofeo importante come la Copa Libertadores, l’ennesimo di una carriera fatta di numerosi successi.

Proprio in occasione dei festeggiamenti per la Libertadores fece discutere un famoso coro contro il Real Madrid (“Madrid, ti spacchiamo il c***”), in riferimento al Mondiale per Club che avrebbe giocato da lì a pochi mesi contro quelli che da sempre considera come suoi rivali storici. Un profezia che non si è però avverata, visto che il Flamengo la finalissima del Mondiale non l’ha proprio centrata, uscendo di scena in semifinale contro l’Al Hilal.

Calciomercato, Vidal torna in Europa: il piano del Celta

A peggiorare la sua stagione in Brasile, sono stati poi due episodi recenti che hanno visto Vidal protagonista.

Il primo riguarda una recente live su Twitch nella quale si era offerto pubblicamente al Colo Colo, club cileno che lo ha lanciato da giovanissimo e del quale è rimasto un affezionato tifoso. Il secondo, invece, avvenuto poche settimane fa, in occasione di una sfuriata del centrocampista durante un match contro il Boavista che ha suscitato parecchia irritazione da parte di allenatore e società.

Come riportato da ‘El gol digital’, per queste ragioni Arturo Vidal starebbe pensando di tornare in Europa. Dietro quest’idea vi sarebbe il Celta Vigo, pronto a mettere in atto un piano strategico per riportare il cileno in Spagna la prossima estate. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato però dall’ingaggio del calciatore, considerato ancora fin troppo elevato dal presidente del club, Carlos Mouriño.