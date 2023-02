Vlahovic via, così la Juventus sorpassa Inter e Milan

Vlahovic bersagliato dai tifosi durante la sfida con il Nantes, la Juventus può cederlo: erede soffiato a Inter e Juventus

Pareggio in Europa League e sfuriata in tv di Allegri. Il giovedì della Juventus non è passato certo tranquillo.

In campo la squadra bianconera era riuscita a trovare il gol in avvio di match, ma ha sciupato diverse occasione e si è vista raggiungere dai francesi. Proteste per un rigore non concesso nei minuti di recupero con l’allenatore che poi ha mostrato la sua rabbia in tv, con un battibecco che ha fatto molto rumore.

Nel giovedì di coppa, Vlahovic ha trovato il gol ma è stato anche bersagliato dai tifosi sui social per alcuni appoggi sbagliati. Il serbo è tra i calciatori che potrebbero lasciare la Juventus in estate. Come raccontato da Calciomercato.it, oltre alla Premier League e alla Liga c’è da considerare anche l’interesse del Bayern Monaco che però, davanti ad una richiesta di 80-90 milioni potrebbe virare altrove. Dovesse essere ceduto Vlahovic, i bianconeri dovrebbero mettersi a caccia di un sostituto con un tesoretto importante per battere la concorrenza di Inter e Milan.

Calciomercato Juventus, Balogun per il post Vlahovic

La scelta della Juve potrebbe ricadere su Folarin Balogun, 21 anni, attaccante in forza al Reims ma di proprietà dell’Arsenal. Il giovane inglese quest’anno ha stupito tutti realizzando 15 gol in 22 apparizioni dimostrando di essere pronto a calcare palcoscenici più prestigiosi.

In estate farà ritorno all’Arsenal ma, visto il contratto in scadenza nel 2024, i ‘Gunners’ stanno valutando una sua cessione al miglior offerente. Inter e Milan hanno messo gli occhi su di lui, ma il nome di Balogun potrebbe far comodo anche alla Juventus nel caso in cui Vlahovic andasse via. A quel punto, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Europa, i bianconeri potrebbero pensare ad un bomber giovane ma di sicuro avvenire. Un identikit che corrisponde alla perfezione a quello di Balogun. Per venderlo l’Arsenal potrebbe chiedere una cifra tra i 30 e i 40 milioni e i bianconeri potrebbero raggiungere facilmente questa cifra utilizzando parte del ricavato dall’eventuale addio di Vlahovic.