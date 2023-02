Dalla Juventus all’Inter: la retrocessione è il grimaldello

Dalla Juventus all’Inter: novità di calciomercato sull’obiettivo estero. Tutti gli aggiornamenti

Debutto amaro in Europa League per la Juventus di Massimiliano Allegri, beffata dal contropiede di Blas e dalle discusse decisioni dell’arbitro Pinheiro.

Nel pre-partita è tornato a parlare Calvo: “Noi siamo in costante contatto con gli organismi di controllo UEFA, non abbiamo paura e timore, non ci sono elementi che ci facciano preoccupare, prima deve concludersi il percorso della giustizia sportiva italiana che è ancora lungo”. Il nuovo capo dell’area sportiva bianconera guiderà anche il prossimo calciomercato estivo, con uno dei nomi in cima alla lista che è quello di Grimaldo. Il terzino del Benfica è ancora in scadenza di contratto a giugno e, come noto, ormai da tempo nel mirino dei bianconeri.

“Ovviamente spero che rimanga, ma queste situazioni fanno parte del calcio. Se potessi, gli chiederei di continuare per più anni al Benfica. Dovrà prendere quella decisione lui stesso, ma al momento lo vedo molto concentrato e che gioca con piacere”, ha dichiarato Schmidt. L’allenatore del Benfica si è recentemente espresso così: “La situazione di Grimaldo è difficile, è un ottimo giocatore ma ha un contratto che scade in estate. Sono situazioni sempre complicate, per ogni club. È libero di firmare per un altro club, ha qualità ed è in buona forma: per noi è un giocatore chiave, lavora sodo e sa sia attaccare che difendere. La società sta provando a trattenerlo, io vorrei continuare a lavorare con lui ma sono realista e so come va il calcio. Starà a lui a decidere, io spero che rimanga qui”.

Calciomercato Juve e Inter, le ultime su Grimaldo

Grimaldo, oltre alla Juventus, è anche nel mirino dell’Inter in vista della prossima estate. Ma non manca la concorrenza soprattutto in Premier League.

Come riportato da ‘footballinsider247.com’, anche il Leeds ha già messo nel mirino il terzino spagnolo. Le ricche proprietà inglesi spaventano anche le big della Serie A, e Juventus e Inter dovranno soprattutto “sperare” nella retrocessione del Leeds. Il club inglese, infatti, naviga nelle zone basse della Premier League. Tutto dipenderà dalla loro permanenza nella massima serie.