Nostalgia canaglia, chiamata da Inter e Milan: 100 milioni per tornare

Inter e Milan potrebbero avere inaspettate e improvvise sorprese sul calciomercato. Il ritorno è possibile, ma almeno con 100 milioni sul piatto

È difficile giudicare le stagioni dell’Inter e del Milan, è sempre più difficili vista l’incostanza nei risultati e nelle prestazioni per i due club meneghini.

In Champions League i rossoneri si sono risollevati con l’importante vittoria per 1-0 contro il Tottenham, mentre i nerazzurri sono attesi dal Porto, ma intanto continuano a non dare certezze, visto il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria. Il campo, insomma, è tutto da verificare, come anche il calciomercato, anche se con qualche suggestiva pista estera. E che vorrebbe dire dei ritorni importanti, ma non in grande stile e con un retrogusto di tradimento. Partiamo da uno dei casi più interessanti, quello di Rodrigo De Paul. All’Atletico Madrid ha fatto il suo, ma non ha di certo brillato. L’Inter l’ha seguito a lungo, talmente a lungo da essere una telenovela, ma la fumata bianca non è mai arrivata. Ora potrebbe tornare in gioco, soprattutto in caso di cessione eccellente in quel ruolo. Ma potrebbe dover fare i conti anche con il Milan. Charles de Ketelaere non convince e chissà che i campioni d’Italia non decidano di puntare proprio su Don Rodrigo per tornare a brillare sulla trequarti. Un derby è servito, ma potrebbe non essere l’unico.

Non solo De Paul, Inter e Milan tra Kessie e Morata

Sempre a centrocampo, c’è da monitorare con sempre più attenzione anche il futuro di Franck Kessie che a Barcellona non ha ancora mostrato le giocate dei tempi del Milan.

Dell’ivoriano si è già parlato in via approfondita per uno scambio con Marcelo Brozovic, magari (e con tutte le difficoltà del caso) le parti potrebbero imbastirlo nuovamente. L’Inter resta comunque sul calciatore, anche se fosse solo un sogno. Esattamente come Alvaro Morata potrebbe essere di stretta attualità per il Milan. Davanti solo Olivier Giroud convince davvero e Zlatan Ibrahimovic sembra sul viale del tramonto: lo spagnolo, se l’Atletico Madrid non dovesse esagerare nelle valutazioni, potrebbe essere il nome giusto, con buona pace della Juventus e di Allegri. E parliamo anche di cifre: se per De Paul e Morata alla fine potrebbero bastare 30 milioni, per Kessie ce ne vorrebbero una quarantina. Cento tondi tondi perché i ritorni a volte esistono e fanno anche bene.