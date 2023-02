Kessie all’Inter, annuncio ufficiale che cambia tutto

Calciomercato Inter, la smentita su Kessié non tarda ad arrivare. L’annuncio social dell’agenzia che cura gli interessi del centrocampista.

Impegnata nel Monday night contro la Sampdoria, l’Inter di Simone Inzaghi vuole conquistare tre punti che sarebbero di nevralgica importanza per il proseguo della stagione dei nerazzurri. Reduci dal successo nel derby, Lautaro Martinez e compagni vogliono rispondere al blitz dell’Atalanta, vittoriosa sul campo della Lazio.

Sono ancora le voci di mercato, però, a caracollare l’attenzione mediatica. Posto che l’addio di Skriniar a fine stagione è ormai una certezza, Marotta sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni congeniali. Per la difesa ma non solo. Nel dossier dell’Inter figura anche l’acquisto di un altro centrocampo se si dovessero presentare le condizioni propizie. La “Gazzetta dello Sport”, ad esempio, aveva rilanciato stamani un possibile ritorno di fiamma dei nerazzurri per Kessié. Pur con le difficoltà del caso, Marotta avrebbe potuto affondare il colpo per il centrocampista ivoriano al materializzarsi di determinate condizioni. L’apertura del Barcellona alla formula del prestito con riscatto eventualmente da perfezionare nella stagione successiva e una riduzione drastica dell’ingaggio da parte del calciatore avrebbero spianato la strada.

Calciomercato Inter, intrigo Kessié: smentita ufficiale

Il condizionale è d’obbligo dal momento che l’agenzia che cura gli interessi di Kessié – Ambition Group Sport Management – con un post apparso sul proprio profilo Instagram ha smentito categoricamente l’indiscrezione. Riprendendo lo screen di un pezzo nel quale era rilanciato l’accostamento Kessié-Inter, l’agenzia ha smentito categoricamente la notizia, bollando il tutto come “Fake News”.

Ambition Group Sport Management ha chiosato così: “Il calciomercato è finito, ma ascoltiamo ancora notizie false.” Non dimentichiamo che l’ex centrocampista del Milan era già stato accostato all’Inter lo scorso inverno, quando si vociferava di un possibile scambio con Brozovic o Correa. L’ex mezzala del Milan è comunque legato ai blaugrana da un contratto in scadenza nel 2026. Rispetto alla scorsa stagione, assolutamente tormentata, Kessié si sta ritagliando un ruolo più da protagonista. Fino a questo momento, infatti, il “Presidente” ha collezionato 23 presenze, impreziosite da 2 reti e 3 assist.