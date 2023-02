“Sono due anni che non gioca”: Belotti al centro delle polemiche

La Roma ha perso contro il Salisburgo nell’andata dei sedicesimi di Europa League: sul banco degli imputati è finito Belotti

Minuto 80 di Salisburgo-Roma, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League: calcio d’angolo dalla sinistra di Zalewski, torre di Chris Smalling per Andrea Belotti, subentrato pochi minuti prima a Tammy Abraham, che, a pochissimi metri dalla porta, ‘cicca’ la palla col destro e il portiere degli austriaci riesce a mandarla sulla traversa.

Poi, otto minuti dopo, arriverà il gol decisivo di Capaldo che condannerà i giallorossi di José Mourinho alla sconfitta. Per passare il turno, dunque, tra sette giorni bisognerà ribaltarla allo stadio Olimpico, grazie anche alla spinta dei tifosi che non faranno mancare il loro supporto. Ma a finire nel mirino della critica è proprio Andrea Belotti, attaccante arrivato l’estate scorsa a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto col Torino.

In venticinque presenze accumulate, la maggiore parte partendo dalla panchina, il 29enne bomber di Calcinate ha realizzato solo tre gol: due in Europa League e uno in Coppa Italia. Un ruolino di marcia davvero deludente per un calciatore ingaggiato, con contratto annuale più opzione per altre due stagioni, per far respirare il titolare Tammy Abraham. E l’ennesima occasione mancata, ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi sui social.

“Non gioca da due anni, ha perso l’abitudine”: Belotti distrutto

Sull’argomento è intervenuto il giornalista Stefano Carina: “Belotti da quella posizione, a mezzo metro dalla linea di porta, deve fare entrare anche il portiere con la palla – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Mi aspetto che un professionista che fa il centravanti, da lì faccia gol. Ha sbagliato”. Su posizioni più accondiscendenti è l’allenatore Fernando Orsi: “Belotti gioca cinque minuti a partita, può anche sbagliare. Ci sono attaccanti che se non prendono l’abitudine, fanno fatica a segnare. Che stia facendo male, non ci sono dubbi. Ma non darei la colpa a lui, perché la Roma non fa gol. Gli danno poche possibilità”. Sulla stessa linea anche Mario Mattioli: “Quando un calciatore non gioca mai, perde anche la sicurezza mentale per buttare un pallone dentro. Sono due anni, tra infortuni e altre cose, che non gioca. Di certo, si è mangiato una grande occasione da gol”. La questione Belotti resta aperta, a Mourinho l’onere di risolverla.