Caos Salisburgo-Roma, i tifosi sono furiosi: sta succedendo adesso

La Roma è stata sconfitta dal Salisburgo in Europa League. Un risultato che proprio non va giù ai tifosi che se la stanno prendendo con un calciatore in particolare

La Roma si ferma in Europa League, ma senza perdere le speranze. I giallorossi, infatti, hanno perso immeritatamente e con il punteggio di 1-0 contro il Salisburgo.

La squadra ospite, però, non ha affatto fatto poco per portare a casa un risultato migliore e, anzi, ha spesso dominato il gioco e creato delle occasioni importanti per vincere la partita. I tifosi, infatti, stanno recriminando non poco negli ultimi minuti per le chance fallite dagli uomini di José Mourinho. In particolare, nel mirino della critica è finito Andrea Belotti, subentrato nel secondo tempo a Tammy Abraham.

I tifosi contro Belotti: non va giù il gol fallito dall’attaccante

Al 74esimo Mourinho fa una scelta importante per tentare di sbloccare il risultato. Ha deciso di sostituire la prima punta, dopo aver già dovuto togliere dal campo Dybala per infortunio, e fa entrare Belotti.

L’impatto dell’ex Torino, però, anche stavolta è deludente. A pochi passi dalla porta, non è riuscito a gonfiare la rete e il portiere è riuscito a respingere in qualche modo il pallone. Fa il paio con le tante occasioni sprecate e che poi hanno scandito l’1-0. I supporters giallorossi, anche per come è finito il match, non hanno proprio digerito quanto successo e l’hanno criticato sui social come vedete di seguito.

Belotti, 😑 .pic.twitter.com/qPtNZpDDTb — 🌱 ⵣ (bannato) ER Karsdorpino In Lutto دنيا , ‘:). (@assromaxx) February 16, 2023

belotti a giugno ritirati dal calcio giocato — Makiri the Fenrir 🐺💛❤️ (@makiri83) February 16, 2023

Mai stata una fan di #Belotti, ma un rendimento così negativo e deludente sinceramente non me lo aspettavo#SalisburgoRoma — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) February 16, 2023

Abraham e Belotti buttano al vento due palle gol e Capaldo ne finalizza una. Risultato severo e testa al ritorno: se esiste giustizia passiamo noi. pic.twitter.com/XRIE449y20 — Riccardo Cotumaccio (@_Cotu) February 16, 2023

Tammy deve segnare in quella occasione. Belotti quel pallone doveva spingerlo dentro. Non c’è niente da fare — Andrea 💫 (@heavy_il) February 16, 2023

Allucinante. Abbiamo fatto un errore in tutta la partita e su quello c’hanno segnato. Che rabbia, il palo di Cristante, la traversa sulla smanacciata del portiere su Belotti, ci vuole cattiveria ma anche fortuna. Al ritorno non devono passare la ns metà campo. #SalisburgoRoma — Barbara Borelli (@BarbaraBorelli2) February 16, 2023