Europa League, Roma ko in Austria nel finale | Show Fiorentina in Conference

Si sono disputati oggi i playoff di Europa League e Conference: sconfitta della Roma, successo della Fiorentina in trasferta

Perde la Roma in casa del Salisburgo in Europa League, vince in trasferta la Fiorentina contro il Braga in Conference League. Questi i risultati dei playoff delle due competizioni internazionali delle due italiane impegnate nel pomeriggio.

I giallorossi perdono nel finale in Austria con Abraham che ha nel primo tempo un paio di ghiotte palle gol, ma non riesce a sfruttarle. All’intervallo Mourinho tira fuori Dybala (problema muscolare per la Joya) e lancia Celik ma il risultato non si sblocca. Incredibile l’occasione che capita a Belotti nel finale ma la palla non entra. A due minuti dalla fine la rete di Capaldo regala la vittoria ai padroni di casa, ma la qualificazione si deciderà all’Olimpico.

Passaggio del turno in cassaforte, invece, per la Fiorentina che vince 4-0 a Braga. Nel primo tempo è Jovic a sbloccare il risultato ed è lo stesso bomber di proprietà del Real Madrid a raddoppiare dopo che i portoghesi erano rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Tormena. Nel finale arriva anche la doppietta di Cabral con la squadra di Italiano che può guardare al ritorno con grande tranquillità.

Europa League e Conference, i risultati: pari Barcellona-United

A dominare la scena nelle gare del pomeriggio di Europa League c’è sicuramente Barcellona-Manchester United. La sfida finisce 2-2 con tutti i gol nel secondo tempo: apre Marcos Alonso per i padroni di casa, Rashford sigla il pareggio e l’autogol di Kounde segna il sorpasso inglese. Nel finale tocca a Raphinha siglare il gol del definitivo pareggio.

Ecco i risultati delle gare del pomeriggio di Europa League

Ajax-Union Berlino 0-0

Barcellona-Manchester United 2-2

Salisburgo-Roma 1-0: 89′ Capaldo (S)

Shakhtar-Rennes 2-1

Risultati Conference League

Bodo/Glimt-Lech 0-0

Braga-Fiorentina 0-4: 45’+1 e 60′ Jovic (F), 79′ e 90′ Cabral (F)

Qarabag-Gent 1-0

Trabzonspor-Basilea 1-0