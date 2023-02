Milan: Ibra raddoppia e punta il Monza, attesa per Maignan

Le ultime da Milanello, dove la squadra è tornata a lavorare. Lo svedese pronto per i primi minuti ufficiali

Il Milan è tornato a correre e sudare a Milanello per preparare la partita di sabato sera contro il Monza. La squadra di Stefano Pioli ha rialzato la testa, vincendo contro il Torino e il Tottenham ma servirà una prova convincente nel derby lombardo per certificare che il paziente Milan sia davvero guarito completamente.

Non sarà facile contro gli uomini di Palladino, imbattuti in questo 2023. I brianzoli stanno bene e hanno voglia di regalare una nuova gioia a Silvio Berlusconi, dopo il grande successo con la Juventus. Il Milan, come dicevamo, si è messo alle spalle la prestigiosa vittoria in Champions League ed è tornato a lavorare con serenità al centro sportivo di Carnago. Lo ha fatto ritrovando Zlatan Ibrahimovic negli spogliatoi. L’attaccante svedese, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, lavora con il resto del gruppo ormai da qualche giorno.

Ibra, partitella col figlio: ecco cosa è successo

Ieri per Ibra è stata davvero una giornata emozionante e particolare. Con i titolari di martedì in palestra, gli altri hanno affrontato una partita di allenamento con la formazione Under 18. Lo svedese è così sceso in campo, giocando con i ragazzi. La particolarità della sfida è stata che gli Ibrahimovic sul terreno di gioco, con la stessa casacca, erano due: Zlatan, infatti, era al fianco del figlio Maximilian. Classe 2006, anche lui attaccante, che gioca nelle giovanili rossonere.

Lo svedese è dunque pronto a tornare a giocare un match ufficiale, possibile qualche minuto contro il Monza se la partita dovesse permetterlo.

Il Milan, nel frattempo, anche grazie alla presenza costante di Zlatan, ha ritrovato un equilibrio importante nelle ultime due sfide ma ha bisogno del supporto di tutti per tenere alta l’intensità. Serve così anche l’aiuto di Ibra sul terreno di gioco (non solo fuori) e di tutti quei calciatori out per infortunio.

Milan, Pioli incrocia le dita: le ultime da Milanello

Il gruppo a disposizione di Stefano Pioli non è ancora al completo ma è partito il conto alla rovescia verso il rientro per molti. Oggi, come detto, Ibra e compagni sono tornati a sudare a Milanello.

Una giornata non molto indicativa, in realtà, in cui i giocatori hanno svolto lavori personalizzati in gruppi divisi. Sarà domani, venerdì, in cui arriveranno indicazioni più precise. Si attendono novità soprattutto su Tomori e Bennacer, che proveranno ad esserci contro il Monza, con l’inglese che ha qualche possibilità in più rispetto all’algerino.

Chi ha lavorato in gruppo negli ultimi giorni e spera nella prima convocazione è Alessandro Florenzi, uno dei leader del Milan, insieme a Ibra e Mike Maignan. Pioli spera di poterli riavere presto in campo ma per quanto riguarda il francese, out da settembre, bisogna ancora aspettare. Come raccontato la settimana scorsa su Calciomercato.it, l’ex Lille ha avuto il via libera per aumentare i carichi di lavoro e in questi giorni ha lavorato bene con i preparatori dei portieri. Tutto procede secondo la tabella di marcia stilata. Chiaramente non ci sarà contro il Monza ma l’Atalanta, in programma il prossimo 26 febbraio può diventare un obiettivo.