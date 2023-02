Milan, Ibra con la squadra: fiducia per gli altri infortunati | CM.IT

Milan, buone notizie da Milanello: torna Ibrahimovic, ma cresce la fiducia anche per gli altri infortunati

In quello che è sicuramente il periodo più buio della sua gestione, Stefano Pioli è pronto a ritrovare il suo totem. Il Milan è pronto a ritrovare il suo totem. Perché il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic sembra essere sempre più vicino.

L’attaccante svedese potrebbe infatti esordire in questa stagione contro il Torino venerdì sera. Da Milanello infatti arrivano buone notizie: il giocatore si è allenato con il gruppo per tutta la seduta e potrebbe quindi essere convocato per la partita contro i granata, valida per la 22esima giornata di Serie A. Chiaramente bisognerà attendere quelle che saranno le risposte che verranno date nei prossimi giorni, ma le sensazioni che Ibra possa tornare tra i convocati sono molto buone.

Milan, controlli ok per Tomori e Bennacer

Non solo Ibrahimovic, però. Ulteriori buone notizie per Pioli arrivano anche dagli altri infortunati. A Milanello hanno lavorato a parte Tomori e Bennacer.

I controlli effettuati sia dal difensore inglese che dal centrocampista algerino sono stati positivi e, come appreso da Calciomercato.it, per loro due si avrà un quadro più chiaro tra giovedì e venerdì. Difficile poter essere convocati per la partita contro i granata di Juric, ma il vero obiettivo è quello di averli a disposizione per la gara di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte in programma il 14 febbraio a San Siro. Controlli positivi anche per Mike Maignan. Il rientro del portiere era atteso per inizio gennaio, subito dopo i Mondiali, ma una nuova ricaduta ha privato la squadra di Pioli del proprio portiere titolare. L’estremo difensore francese si è sottoposto a nuovi controlli, risultati appunto positivi. Per lui si attendono aggiornamenti ad inizio della prossima settimana o comunque dopo la sfida contro i piemontesi.