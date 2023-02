Paredes sommerso dai fischi: cosa è successo in Juventus-Nantes

Non è stata una giornata facile per Leandro Paredes, anche stasera criticato dai tifosi. Ecco cosa è successo all’Allianz Stadium

La Juventus doveva dimostrare tanto stasera contro il Nantes. Doveva soprattutto far capire che i bianconeri ci sono, anche e soprattutto per vincere l’Europa League.

Invece, contro i francesi è arrivata un’altra prova deludente in Europa e stavolta le premesse erano completamente diverse. Il risultato di stasera complica le cose per la Vecchia Signora e l’avrebbero detto in pochi visti i diversi valori di partenza. I tifosi erano accorsi in tanti, tantissimi per sostenere la squadra, ma si sono trovati di fronte a un pareggio scialbo e che ha fatto innervosire in molti. In particolare, i supporters presenti allo stadio e in tantissimi sui social si sono scatenati contro Leandro Paredes. Ve l’abbiamo scritto anche durante la partita, ma oltre ai tanti tweet contro il centrocampista, anche all’Allianz Stadium hanno fatto partire molti fischi nei confronti del regista arrivato dal PSG. Il tutto è successo al 63esimo, quando Massimiliano Allegri ha deciso di sostituire proprio Paredes con Manuel Locatelli. Al momento dell’uscita dal campo, il campione del mondo ha subito il gesto di disappunto: l’ennesima prestazione che non ha convinto.

Ennesima brutta prestazione di Paredes e i tifosi insorgono

La manifestazione dei tifosi è stata il culmine di critiche che sono arrivate durante tutta la serata.

Non si può contraddirli: anche stavolta Paredes ha fallito l’occasione per mettersi in evidenza e non sarà facile far cambiare idea a tutto il club bianconero, oltre che ai suoi supporters. Dal punto di vista della manovra non ha dato tanto, ma neanche in interdizione, dato che nell’occasione dell’1-1 subito poteva sicuramente tentare di stoppare l’azione francese, anche con un fallo. Insomma, di lavoro ce n’è da fare ma le occasioni non sono molte.