Tifosi infuriati e primi rumors: destinazione italiana per Pogba

Pogba ancora lontano dal ritorno in campo: le reazioni dei tifosi e la clamorosa indiscrezione di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri farà questa sera il suo debutto in Europa League, nello spareggio contro i francesi del Nantes.

Il tecnico bianconero deve ancora fare a meno di Paul Pogba, come ha aggiornato in conferenza stampa alla vigilia: “Speriamo di averlo prima possibile, è ancora indietro. Stamani ha fatto un lavoro con la squadra ma andrà valutato di giorno in giorno. Un passettino per volta”. Stando alle ultime indiscrezioni, il numero 10 della Juve dovrebbe tornare solo a marzo, l’obiettivo è quello di riaverlo tra il Torino e la Roma. Dal campo al calciomercato: l’ex Manchester United, dopo la lunghissima assenza, inizia a far parlare di sé anche per il possibile addio a fine stagione. I tifosi sono già infuriati e, secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, non è da escludere l’addio al termine della stagione. Due le possibili destinazioni in caso di clamorosa separazione con la Juve. Il Paris Saint-Germain, già accostato al francese prima del ritorno a Torino, e anche il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero, come riferito dal portale, starebbe monitorando la situazione e potrebbe approfittarne in caso di condizioni vantaggiose per la sua firma, se dovesse rescindere.

Calciomercato Juve, le reazioni dei tifosi sul ‘caso’ Pogba

Ecco le ultime reazioni dei tifosi raccolte da Calciomercato.it.

Mamma mia che peccato il video di Pogba che si allena, come si è ridotto — Marco (@_Dengis) February 15, 2023

sono nelle condizioni di paul labile pogba — azzu (@azzurrajess) February 15, 2023

#pogba è passato da forse il miglior colpo della storia a peggior pacco in assoluto… Good job Paul 🤬 — Coach Will 🏀 (@CoachWill76) February 15, 2023

Ogni volta che vedo #Pogba in tendenza penso sempre che abbia subito qualche infortunio nel mettere le ciabatte dopo essere uscito dalla doccia #Juventus #GOBBOSEGUEGOBBO #DisdettaDaznSky — tommy` (@gizmodarmody) February 15, 2023