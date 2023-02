DIRETTA Europa League, Salisburgo-Roma: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Red Bull Arena’ tra il Salisburgo di Jaissle e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma è di scena sul campo del Salisburgo in Austria in una gara valida come andata dei playoff per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Una sfida inedita a livello di competizioni internazionali che sarà diretta dall’arbitro svedese Nyberg.

Da un lato i giallorossi di José Mourinho, reduci dal pareggio esterno in Serie A contro il Lecce che li conferma al terzo posto in classifica alla pari con Atalanta e Milan, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati al secondo posto del proprio girone alle spalle del Betis di Siviglia. Dall’altro i biancorossi di Matthias Jaissle, primi nella Bundesliga austriaca e con una striscia di quattro vittorie di fila, sono invece retrocessi dalla Champions dopo essere finiti al terzo posto alle spalle di Chelsea e Milan. Tra una settimana la partita di ritorno in Italia. Calciomercato.it vi offre il match della ‘Red Bull Arena’ tra Salisburgo e Roma in tempo reale.

Formazioni ufficiali Salisburgo-Roma

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Seiwald, Gourna-Douath, Capaldo; Susic; Fernando, Okafor. All. Jaissle

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho