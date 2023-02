DIRETTA Europa League, Juventus-Nantes 1-0 | Vlahovic segna il vantaggio LIVE

La tre giorni europea delle italiane si chiude con l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra la Juventus e il Nantes

Ultima gara europea per le italiane, per questa tre giorni dedicata agli impegni internazionali, quella che vede di fronte la Juventus e il Nantes per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

I padroni di casa, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, arrivano a questa sfida dopo la vittoria, la seconda consecutiva in campionato, ottenuta contro i rivali storici della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Penalizzati di quindici punti per la questione plusvalenze, i bianconeri hanno adesso 29 punti e veleggiano al nono posto in classifica, a dieci lunghezze dalla zona che vale l’ingresso in Europa. Di contro, i francesi allenati dall’ex Paris Saint-Germain Antoine Koumbaré, sono reduci da tre vittorie nelle ultime cinque partite, l’ultima nello scorso weeekend contro il Lorient. In classifica, i gialloverdi occupano la tredicesima posizione con 28 punti. Attenzione ad Andy Delort, capocannoniere della squadra con sei gol in Ligue 1. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-NANTES

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Chirivella, Coco; Mohamed. All. Kombouaré

ARBITRO: Joao Pinheiro (Portogallo)