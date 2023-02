DIRETTA Conference League: Braga-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Braga-Fiorentina, andata dei playoff di Conference League

Reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Bologna e Juventus, la Fiorentina cerca un immediato riscatto europeo, nell’andata dei playoff di Conference League. Qualificatasi come seconda nel girone, la squadra viola fa visita al Braga, retrocesso dall’Europa League.

Terza forza del campionato portoghese a sole due lunghezze dal Porto, la squadra allenata da Artur Jorge ha scalzato dal classico podio lusitano lo Sporting, distante ben otto punti in classifica ed è un avversario di tutto rispetto. Trascinata in attacco da Ricardo Horta, Abel Ruiz e Simon Banza, il Braga ha il terzo miglior attacco e la terza miglior difesa del campionato, ma nell’ultimo incrocio contro un’italiana venne eliminata in maniera netta dalla Roma.

Oltre che sulla superiorità della rosa, Vincenzo Italiano potrà contare anche su questo per compiere il primo step verso la qualificazione agli ottavi di finale. Con un solo punto conquistato nelle ultime cinque sfide di Serie A, i gigliati hanno bisogno di svolgere un percorso ambizioso in Europa per dare nuova verve alla stagione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Braga-Fiorentina

BRAGA (4-3-3): Matheus; Gomez, Niakate, Tormena, Sequeira; Andre Horta, Racic, Al-Musrati; Medeiros, Ruiz, Ricardo Horta. All. Arthur Jorge

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano