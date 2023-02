Nuno Campos conferma: “Tante squadre su Mourinho”

L’ex vice allenatore dei giallorossi ha parlato di due importanti club sulle tracce del tecnico portoghese

Riparte questo pomeriggio l’avventura della Roma in Europa League. Il club giallorosso dovrà vedersela subito contro una delle formazioni più temute in questa competizione, retrocessa dalla fase a gironi di Champions League. Si tratta del Salisburgo, squadra giovanissima e piena di talenti.

Un match che questo pomeriggio abbiamo commentato in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play con Nuno Campos, ex vice allenatore di Fonseca: “Mourinho è un grande allenatore. La Roma può e deve giocare per vincere i trofei, sempre. Tuttavia, ci sono anche altre squadre che puntano alla vittoria e sono più attrezzate per portare l’Europa League in bacheca. Per i giallorossi sarebbe un grande traguardo, dopo la Conference, portare a Roma un altro trofeo internazionale”.

Secondo il tecnico portoghese, non solo in relazione al livello di questa Europa League, ma anche in Italia i giallorossi allo stato attuale difficilmente potranno competere con altri top club senza grossi investimenti: “La Roma, prima di pensare a ottenere successi con Mourinho, ha bisogno di una squadra più attrezzata per arrivare a vincere qualcosa in Italia. Al momento non è allo stesso livello di squadre come Inter o Juventus“.

Nuno Campos su Mourinho: “Interessa a Chelsea e Psg”

Nuno Campos ha poi proseguito l’intervento parlando del futuro di José Mourinho.

In riferimento al connazionale, l’ex giallorosso ha confermato l’interesse di due importanti club: “E’ un grande allenatore. Lui ha tante squadre interessate, si parla del Chelsea, addirittura il PSG, nonostante lui abbia un contratto. Ha vinto tanti titoli. Giusto che lo seguano”.

Ricordando l’esperienza nella Capitale, l’ex vice giallorosso ha speso splendide parole sia su Fonseca che sul dg Tiago Pinto: “Fonseca ha fatto un grande lavoro a Roma. Quella di Roma è una piazza complicata e difficile da gestire, ci sono tante pressioni. Tiago Pinto è molto professionale. Lui è un grande professionista, mi piace tanto come lavora. Ora può avere difficoltà sul mercato, magari la società non può spendere tantissimo, ma lui ha sempre fatto il massimo”.