Dall’Inter al Milan: futuro deciso e addio bomber

Futuro già deciso per il nuovo bomber, niente Milan: tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Reduce dalla vittoria nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, il Milan vuole trovare continuità di risultati anche in campionato per finire tra le prime quattro in classifica.

A decidere il match è stato Brahim Diaz, con i rossoneri guidati anche dalle giocate e dall’esperienza di Giroud. Il centravanti francese ha confermato ancora una volta la sua importanza nello scacchiere di Pioli, in attesa del rinnovo e del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic: “Sto bene, sto molto bene. Sono rientrato in gruppo e mi sento libero in campo e anche fuori dal campo. Significa che sto bene. Sono stato troppo tempo fuori e non è stato facile. Ho fatto un recupero lungo e lo sapevamo ma l’importante sono i riscontri fisici che sono positivi e stanno migliorando tutti i giorni. Questo è il primo obiettivo, il secondo è rientrare bene. Sono ancora Dio, sono ancora il numero 1: adesso torno e cambia la musica”.

Il presente si chiama Giroud e Ibra in casa rossonera, ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Come noto, infatti, la dirigenza del Milan è al lavoro per la successione dei due attaccanti. Negli ultimi giorni è spuntato anche il nome di Folarin Balogun, il capocannoniere della Ligue 1, seguito anche dall’Inter. L’attaccante di proprietà dell’Arsenal si sta mettendo in mostra con la maglia del Reims.

Calciomercato Inter e Milan, l’Arsenal punta su Balogun

Sono 16 i gol già messi a referto dal classe 2001 nelle 24 presenze stagionali in Francia. L’Arsenal sembra avere le idee chiare.

Secondo quanto riportato da ‘sport.fr’, i ‘Gunners’ hanno intenzione di trattenere il centravanti dalla prossima stagione. Il 21enne sta stupendo in Ligue 1 e ha già attirato su di sé le attenzioni di Marsiglia e Villarreal oltre al Milan. Tuttavia, il suo futuro appare già scritto: l’Arsenal e Arteta puntano su Balogun.