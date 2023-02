Nuova squadra dopo la Juve, conferme Di Maria: “Lì sarà felice”

Angel Di Maria avrebbe già trovato la prossima squadra, ancora una europea prima di tornare in Argentina: l’annuncio della federcalcio

Che lo si critichi o meno per qualche atteggiamento da qualcuno giudicato di sufficienza, Angel Di Maria rappresenta un privilegio per questa Serie A. Il Fideo è probabilmente, per valore assoluto, il calciatore più forte del nostro campionato e una bellezza per gli occhi. Nel 2022 in tanti si sono interrogati sulla bontà dell’investimento della Juventus, soprattutto per un solo anno, anche in base ai tanti stop.

Allegri lo ha avuto pochissimo al top e di mezzo c’era l’ingombro Mondiale che a volte, ma non solo per lui, è sembrato l’unico vero pensiero. Detto questo, molti tifosi juventini avevano il timore che – una volta chiusa la rassegna in Qatar, trionfale per lui in questo caso – Di Maria avrebbe deposto le armi e vivacchiato fino a fine stagione. I numeri effettivi e la realtà dei fatti stanno però raccontando un’altra cosa. Nel 2023, infatti, l’argentino è il calciatore bianconero che ha partecipato al maggior numero di reti, ovvero due gol e due assist. Per un totale di quattro, la metà delle ultime cinque partite in Serie A della Juve. C’è di contro che di punti non ne sono arrivati tantissimi, ma questo non per colpa sua ovviamente. Ha fatto il giro del web la reazione di Allegri a un erroraccio di Di Maria contro la Lazio, a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Ma sembra già acqua passata.

Juventus, Di Maria va al Galatasaray: la conferma della federcalcio

Di Maria sempre meglio averlo che no e in campo lo sta dimostrando, non solo con le giocate. Allegri sta provando ora anche il tridente pesante con Chiesa e Vlahovic, che ha però bisogno di essere collaudato.

In ogni caso torna attuale la questione relativa al futuro e al rinnovo, inevitabilmente condizionata anche dal futuro giudiziario della Juventus. Se qualche settimana fa – prima della penalizzazione – vi avevamo parlato della possibilità anche di un prolungamento con i bianconeri, adesso la situazione è ancora immersa nei dubbi. Resta il fatto che, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il ritorno in Argentina potrebbe comunque slittare per un altro anno in Europa. E la conferma arriva anche da fonti molto vicine al giocatore. La possibile destinazione di Angel Di Maria può essere il Galatasaray, di cui in Italia si è parlato e si sta parlando tanto per l’acquisto di Nicolò Zaniolo dalla Roma.

E proprio con il classe ’99, almeno sulla carta e allo stato attuale, andrebbe a ‘giocarsi’ il posto sulla destra. Una pista comunque confermata, come riporta ‘AS’, dal vice-segretario della Federcalcio argentina e persona vicina al Fideo. “Il Galatasaray è un club che può amare Angel. È un club molto grande, conosciuto in tutto il mondo. Hanno già Juan Mata e Mauro Icardi, che hanno giocato con Di Maria. Penso che sarà felice in Turchia con tifosi così appassionati. Anzi, per me è molto probabile che giocherà proprio nel Galatasaray”, le parole di Luciano Nakis. Parole forti che vanno in una direzione ben precisa. Al Galatasaray troverebbe anche Mertens, Muslera e Torreira, in una squadra che giocherà la Champions il prossimo anno. A differenza, molto probabilmente, della Juventus.