Mourinho scarica il barile sulla Juve e chiude il caso Karsdorp

Lo ‘Special One’ è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Salisburgo

Dopo il ritorno della Champions che ieri sera ha visto protagonista il Milan contro il Tottenham, domani toccherà a Roma e Juventus portare avanti il calcio italiano anche in Europa League.

I giallorossi saranno chiamati alla sfida delicatissima contro il Salisburgo, squadra piena di talento retrocessa dalla Champions dopo l’eliminazione nella fase a gironi. Una squadra che Mourinho non sottovaluta: “In Serie A a livello di gioco non ci sono squadre simili. Non hanno avuto un girone semplice in Champions, la forza di questa squadra sono i giocatori di qualità. Già a 20 anni alcuni hanno già 20 partite in Europa. Se tu vuoi sapere dove ci sono giocatori giovani e bravi non devi cercare tanto, basta che vedi il Salisburgo”

Una competizione che secondo lo ‘Special One’ non vede i giallorossi favoriti rispetto alle altre avversarie: “Juventus, Barcellona, Manchester United hanno maggiori responsabilità. Su di loro ci sarà il peso che noi abbiamo sentito l’anno scorso noi in Conference League, eravamo tra le squadre con più peso e prestigio. Ora tocca a loro e c’è anche l’Arsenal“.

Mourinho chiude il caso Karsdorp: “Tutto risolto a dicembre”

Dopo le parole di Karsdorp di questo pomeriggio, lo stesso Mourinho ha confermato la versione dell’olandese.

Dopo la lite di novembre, tutto sembra essere quindi rientrato: “È la sua prima convocazione perché non stava bene prima fisicamente. Per la situazione personale è da dicembre che non esiste più un problema. Il problema era a Reggio Emilia, per il suo atteggiamento e un mio aggettivo troppo pesante. Abbiamo sempre avuto un rapporto positivo al di là di quel giorno. Sono contento di riaverlo anche perché non ho tante opzioni”.

Una grande notizia per Mourinho che sulle fasce potrà fare affidamento su un’alternativa in più: “Con il suo ritorno Zalewski non dovrà giocare a destra, quindi che El Shaarawy mi può dare una soluzione in attacco e non più come quinto. Il fatto che voglia giocare nella Roma e aiutare la squadra è importantissimo. La squadra vuole bene a Rick e sono contento che sia tornato”.