Milan-Tottenham, Pioli esalta la difesa e punge l’arbitro

Le dichiarazioni del tecnico rossonero, in conferenza stampa, al termine del match di Champions League contro gli Spurs

Vittoria di prestigio del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri rialzano la testa e dopo un periodo davvero negativo, bissano il successo contro il Torino.

Ma l’uno a zero contro il Tottenham, in Champions League, ha certamente una valenza diversa. Pioli può così esultare per aver ritrovato la sua squadra, quella che corre su ogni pallone, quella che si sacrifica fino alla fine, quella che ha qualità importanti nei suoi singoli.

E’ stato così il Milan di Theo Hernandez, che ha riacceso il turbo, facendo male alla difesa del Tottenham. Ha fatto male soprattutto all’ex Atalanta, Romero, che non è riuscito a contenerlo. Ma tutti hanno fatto bene, da Tatarusanu, passando per Leao, Giroud, Kjaer e Kalulu.

Ma stasera il giocatore che merita la palma del migliore è certamente Malick Thiaw, davvero insuperabile. La prova di tutta la difesa è stata però fantastica. Il tecnico del Milan – intervenuto in conferenza stampa – lo ha voluto sottolineare: “Il 2 a 0 sarebbe stato un risultato migliore ma non posso essere soddisfatto del risultato. Abbiamo difeso bene con tutta la squadra. Siamo stati aggressivi, i duelli ci hanno dato ragione. L’interpretazione era quella che avevamo preparato. Abbiamo lavorato con generosità e comunicazione. La partita l’abbiamo fatta tutta. A Londra sarà dura, speriamo di arrivarci bene. Superare questo turno darebbe più senso alla nostra stagione“.

Milan, Tonali e Brahim Diaz decisivi: parla Pioli

Tra i singoli che si sono messi in mostra ci sono anche Sandro Tonali e Brahim Diaz. L’italiano è stato sostituito dopo aver subito un brutto fallo da Romero.

Un fallo che però l’arbitro ha giudicato solo da ammonizione: “E’ un intervento più da rosso che da giallo. Gli si è gonfiata la caviglia. Lui è generoso, pressa tutti e tutto, oggi si sono trascinati l’uno con l’altro. E’ così che si fa con avversari forti”.

Un’ultima battuta su Brahim Diaz. Lo spagnolo si gioca la sua permanenza in rossonero e stasera è stato lui a timbrare il cartellino: “Mi aspetto tanto da lui, deve continuare a lavorare e lui lo sta facendo tanto”. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Milan e Real Madrid sono pronti ad aggiornarsi in Primavera per discutere del suo futuro. Chissà che la partita e il gol di stasera non stiano facendo pensare a Maldini e Massara di fare un sacrificio economico maggiore per vederlo ancora in rossonero.