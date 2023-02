Rammarico Milan e svista dell’arbitro: “Errore grave”

La formazione rossonera aveva protestato durante la gara contro il Tottenham per una mancata sanzione dell’arbitro Scharer

E’ stata una grande impresa quella realizzata dal Milan nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League giocata ieri sera a San Siro contro il Tottenham. Grazie alla rete di un caparbio Brahim Diaz, i rossoneri potranno affrontare il ritorno a Londra con la consapevolezza di avere un leggero vantaggio.

Rimane il rammarico però per una situazione non valutata correttamente dall’arbitro Scharer su un duro fallo di Romero ai danni di Tonali. Come spiegato dall’ex arbitro Giampaolo Calvarese in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, l’intervento andava punito con il cartellino rosso: “Sicuramente è un errore, si può sbagliare, l’arbitro svizzero Scharer ha avuto una soglia ondivaga dal punto di vista disciplinare e tecnico, ha cambiato spesso idea nel corso della partita. Avesse avuto una linea univoca mi sarebbe andato bene, così secondo me invece ha commesso qualche errore”.

Nonostante l’errore, però, secondo l’ex direttore di gara il Var non sarebbe potuto comunque intervenire: “A parere mio è intervento da rosso, Romero entra con grande velocità, entra sopra la caviglia e c’è un’attitudine importante, fa un salto Tonali, però secondo me non è da VAR. Dieci centimetri più sopra o di più sarebbe stato da VAR, è un fallo da espulsione ma per la dinamica non è colpa del VAR se manca il rosso. La gravità del fallo resta, perché mette a repentaglio l’incolumità dell’avversario, però meno pericoloso che l’intervento da un lato, perché il giocatore che riceve la scivolata fa in tempo a saltare”.

