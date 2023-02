Bufera Barella-Lukaku, ecco i provvedimenti dell’Inter | CM.IT

Tiene banco in casa Inter la questione Barella-Lukaku: valutazioni in corso tra Inzaghi e la società. Gli ultimi aggiornamenti

L’Inter di Simone Inzaghi riparte dal deludente pareggio di Marassi contro la Sampdoria ed è subito chiamata a risolvere il caso Barella-Lukaku.

Nel post partita, l’allenatore nerazzurro si è espresso così: “Sono cose da campo che non vogliono vedere e non dovrebbero succedere. C’era un po’ di nervosismo perché non riuscivamo a sbloccare il risultato. È stata risolta”. Inzaghi ha subito provato a spegnere il caso, ma gli strascichi rimangono e il club nerazzurro sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei due calciatori.

Come appreso da Calciomercato.it, il battibecco non ha avuto un seguito negli spogliatoi: ieri i due si sono chiariti ad Appiano. La dirigenza, insieme a Inzaghi, valuterà ora il da farsi dopo un colloquio con entrambi.

Inter, le possibili decisioni dopo il caso Barella-Lukaku

Le multe sono una possibilità, ma non è escluso il semplice richiamo per entrambi i big nerazzurri.

In ogni caso, se la società decidesse di intervenire ci sarebbe una multa per entrambi i giocatori e non uno dei due, anche per dare un segnale allo spogliatoio. La dirigenza e Simone Inzaghi stanno ancora valutando, la decisione arriverà dopo aver parlato con i giocatori. Già a fine primo tempo a Marassi la situazione era rientrata e gli animi si erano raffreddati, ieri c’è stato un ulteriore chiarimento ad Appiano tra i due. Si attende ora la decisione dell’Inter.