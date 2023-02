Stop alle polemiche, Italiano alza la voce: “Verrà multato”

Playoff di Conference League, le parole di Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con il Braga.

La Conference League per dare un senso ad una stagione monopolizzata fino a questo momento da più ombre che luci. Reduce dall’ultima sconfitta maturata sul campo della Juventus, per la Fiorentina è già tempo di vigilia. Poco meno di 24 ore al fischio d’inizio della gara dei play off di Conference League, con la compagine di Italiano che se la vedrà con il Braga.

Match che i gigliati non possono permettersi di fallire. I toscani, infatti, vogliono indirizzare sin dalle battute iniziali un confronto che si preannuncia piuttosto equilibrato. Contesa nella quale anche i minimi dettagli faranno la differenza. Motivo per il quale nella conferenza stampa di vigilia il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha tenuto alta la guardia.

Fiorentina, Italiano chiude il caso Nico Gonzalez

In casa Fiorentina a tenere banco nelle ore successive alla fine della sfida con la Juventus è stato il caso Nico Gonzalez, pizzicato in una discoteca. Di questo e di tanto altro ha parlato Italiano, che ha provveduto a gettare acqua sul fuoco a riguardo, annunciando però un provvedimento immediato. Le parole dell’allenatore dei Viola:

“Nico Gonzalez? Si deve avere la capacità di far rientrare qualsiasi problema. Verrà multato da un codice interno, sa di aver sbagliato e che tutto è rientrato. Nel momento in cui si chiede scusa si va avanti e si provvede a pensare ai prossimi obiettivi. Stiamo parlando di un ragazzo che quando è al 100% sia sul piano mentale che su quello fisico ci può dare qualcosa di diverso. Noi vogliamo vederlo in queste condizioni in vista dei prossimi impegni che contano e i giocatori veri devono fare la differenza.”