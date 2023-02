Flop De Ketelaere, il sostituto è già stato scelto

Milan, contro il Tottenham in Champions nuovo flop per Charles De Ketelaere: hanno già scelto il suo sostituto

Una vittoria che da morale e che sembra far rivedere la luce dopo uno dei momenti più bui degli ultimi anni. Le due vittorie conquistate dal Milan per 1-0 prima in campionato e poi in Champions League possono essere un piccolo segnale di guarigione, ma danno certamente fiducia all’ambiente rossonero.

Un ambiente che si è riscaldato in particolare dopo il successo contro il Tottenham di Antonio Conte per la gara d’andata degli ottavi di Champions. Un risultato non facile ottenuto in un momento complicato e che permetterà al Milan di affrontare la trasferta di Londra con due risultati su tre a disposizione. Tra i più brillanti ieri il giovane Malick Thiaw, arrivato dal mercato estivo, reduce da due ottime gare contro il Torino e gli ‘Spurs’. Il difensore tedesco ha persino sfiorato la rete che poteva regalare ai rossoneri un risultato più comodo. Continua invece a fare grande fatica Charles De Ketelaere: anche il belga, subito dopo il suo ingresso, ha sfiorato la rete del raddoppio. Un gol che avrebbe potuto definitivamente sbloccarlo visto che in questa stagione ha messo a referto un solo assist, per Leao contro il Bologna.

Sondaggio CM.IT, Milan: è Szoboszlai l’innesto giusto

Proprio per questo, attraverso la nostra pagina Twitter, abbiamo voluto proporre un sondaggio in particolare ai tifosi rossoneri alla luce dell’errore del giocatore belga nella sfida di ieri contro gli inglesi.

Abbiamo chiesto infatti quale sostituto dovrebbe cercare il Milan per la prossima stagione, alla luce di un’annata fino ad ora decisamente deludente da parte dell’ex giocatore del Club Brugge. E la risposta è stata piuttosto netta: il 41,7% ha individuato nell’uomo ideale Dominik Szoboszlai. L’ungherese era stato già accostato in passato ai rossoneri prima di lasciare Salisburgo per approdare a Lipsia.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔴⚫️ #Milan, altro flop per #DeKetelaere: quale sostituto dovrebbe cercare il Diavolo per la prossima stagione ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 15, 2023

Il 21,3% ritiene invece che l’uomo su cui puntare sia Nicolò Zaniolo, che ha da poco lasciato la Roma e il calcio italiano per volare al Galatasaray. Il suo nome è stato molto vicino al Milan lo scorso mese di gennaio, non è detto che i rossoneri abbiano rinunciato a lui. Il 20,5% crede invece che l’uomo giusto su cui puntare sia Marco Asensio, la cui permanenza al Real Madrid sembra essere sempre più difficile. Lo spagnolo non è un profilo nuovo in casa rossonera. Solo il 16,5% invece ha scelto un altro giocatore che ha lasciato la nostra Serie A in questa sessione invernale. Si tratta di Ruslan Malinovskyi, che ha salutato l’Atalanta per approdare all’Olympique Marsiglia.