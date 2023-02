Dal suo futuro a Mourinho, Dybala svela tutto: “Voglio essere allenato da lui”

Roma, le parole di Paulo Dybala nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Salisburgo.

Sta letteralmente trascinando la Roma a suon di giocate importanti che ne stanno dimostrando ancora una volta la classe cristallina. Paulo Dybala si è letteralmente preso la squadra sulle spalle diventandone immediatamente il leader tecnico.

L’attaccante argentino rappresenta la pietra miliare dello scacchiere tattico giallorosso. L’intesa con Abraham si sta affinando con il passare delle settimane: di tutto questo non può che risentirne positivamente la manovra della Roma che non a caso nelle ultime settimane ha fatto registrare segnali di crescita interessanti. I capitolini sono ora attesi dal confronto con il Salisburgo, nella gara d’andata valevole per i sedicesimi di finale di Europa League. Match che chiaramente la Roma dovrà approcciare nel migliore dei modi per evitare cali di tensioni e provare ad indirizzare sin da subito la contesa. Servirà la classica gara perfetta, concreta e senza fronzoli, impreziosita magari dalle giocate di Dybala che assieme a José Mourinho ha preso la parola nella conferenza stampa pre-partita.

Calciomercato Roma, Dybala senza peli sulla lingua: “Voglio essere allenato da Mou”

Tanti gli argomenti toccati dall’ex attaccante della Juventus in sala stampa. Analizzando la gara, Dybala ha voluto tenere alta la guardia, rispondendo anche a una domanda relativa al suo futuro. Le prestazioni convincenti messe a referto da Dybala con la maglia della Roma avrebbero fatto drizzare nuovamente le antenne di diversi club di Premier League.

Spifferi d’Oltremanica hanno rilanciato, ad esempio, la candidatura del Manchester United nella corsa a Dybala. Ipotesi spazzata via dallo stesso numero 21, che in conferenza stampa ha chiosato così:

“Futuro? Con il tutto il rispetto la clausola che ho nel contratto è una cosa tra i miei procuratori e la società. Non so quello che succederà a fine anno, non so nemmeno cosa succederà con Mourinho, devi chiederlo a lui. Voglio essere allenato da Mourinho perché è tra i migliori, io penso solo al Salisburgo. L’anno è ancora molto lungo e voglio vincere con la Roma e desidero che la Roma giochi in Champions League l’anno prossimo.