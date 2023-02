Dybala incanta e spaventa la Roma: ritorno di fiamma per la big

Paulo Dybala è il trascinatore della Roma di Mourinho: la clausola rescissoria della ‘Joya’ stuzzica una big d’Europa per la prossima estate

Paulo Dybala è l’uomo in più della Roma di José Mourinho. La ‘Joya’ non sta deludendo le attese alla sua prima stagione nella capitale, dopo il divorzio dalla Juventus e l’addio a parametro zero la scorsa estate ai bianconeri.

L’Inter lo ha corteggiato a lungo, prima di fiondarsi nuovamente su Lukaku e ‘mollare’ il campione del mondo argentino. Dybala adesso è un rimpianto per Marotta e il club nerazzurro, con il fantasista numero 21 che si sta esaltando nello scacchiere di Mourinho e trascinando la Roma verso l’obiettivo Champions League. Il talento di Laguna Larga è finora il miglior marcatore dei giallorossi con 10 reti in tutte le competizioni e ha messo a referto anche ben 7 assist. Il GM Pinto e la proprietà americana vorrebbero blindarlo a Trigoria oltre il 2025 e l’accesso in Champions nella prossima stagione diventa un traguardo basilare anche per la permanenza della ‘Joya’ con la maglia della Roma. Il rendimento e le prestazioni di Dybala non stanno passando inosservate all’estero e la clausola del giocatore è particolarmente appetibile per le big d’Europa e non solo in vista della prossima finestra estiva del mercato.

Calciomercato Roma, Dybala e la clausola stuzzicano il Manchester United

Il mancino campione del mondo ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro per l’Italia, che scende a 12 milioni invece per quanto riguarda l’estero.

Clausola che come dicevamo potrebbe stuzzicare diversi top club fuori dalla Serie A e tra queste sarebbe tornata in auge anche la pista che porta al Manchester United. Da Oltremanica – precisamente il ‘Sun’ – rilanciano infatti del rinnovato interesse dei ‘Red Devils’ per la stella della Roma. Un corteggiamento datato quello dello United, considerando che il sodalizio dell’Old Trafford fu vicino al suo acquisto nell’estate 2019 nello scambio che avrebbe dovuto portare l’argentino in quel di Manchester e al contempo Lukaku a vestire la casacca della Juventus. Le parti non trovarono la quadra sull’ingaggio di Dybala che rifiutò così la destinazione restando a Torino alla corte di Sarri.

L’ex Juve e Palermo fa parte di una lista di attaccanti per la prossima estate che vede protagonisti altri gioielli della Serie A come Osimhen e il compagno di squadra Abraham, al quale si aggiunge il sogno Kane dai rivali del Tottenham. Dybala intanto incanta con la maglia giallorossa e riaccende la fantasia del Manchester United sul mercato.