Roma, super Dybala delizia e croce: i timori in vista dell’estate

La Roma ritrova un Dybala in gran forma, ma al tempo stesso si interroga sul suo futuro: gli scenari a giugno

In un campionato dove il Napoli sembra fare storia a sé, con un largo vantaggio in testa alla classifica, e dove la lotta si sta infiammando più che altro per i piazzamenti Champions, il 2023 sta vedendo riproporsi ad alti livelli la Roma, attualmente terza in classifica. La squadra di Mourinho magari non incanta dal punto di vista del gioco, ma sta macinando risultati e scalando posizioni.

13 punti in 6 gare di campionato nel nuovo anno, con un pari contro il Milan e una sconfitta contro il Napoli capolista maturata solo negli ultimi minuti. A dispetto dei casi Zaniolo e Karsdorp e dei malumori di Mourinho sulla poca profondità della rosa, una crescita ben percepibile, che porta la firma soprattutto di un nome: Paulo Dybala. L’argentino ha confermato che, se in condizione, è ancora uno dei giocatori più decisivi del nostro campionato. Una stagione fin qui da 10 gol e 7 assist in 20 presenze totali, il suo ritorno in pianta stabile è coinciso, e non può essere un caso, con la risalita di tono da parte dei giallorossi. Che adesso possono credere davvero in un piazzamento Champions, da giocarsi fino all’ultima giornata.

Calciomercato Roma, Dybala fa volare i giallorossi: ma quella clausola…

Ma proprio la ‘Joya’, paradossalmente, fa parte delle preoccupazioni dei capitolini per il prossimo futuro. Il suo rendimento ha riacceso i riflettori su di lui e conseguentemente l’interessamento dei grandi club, che potrebbero tornare alla carica alla fine della stagione.

Ricordiamo infatti che nel contratto di Dybala è presente, al momento, una clausola rescissoria piuttosto abbordabile per l’estero, da soli 12 milioni di euro. Una cifra che potrebbe permettere, a chi fosse interessato e non avesse problemi nel corrispondergli un ingaggio adeguato – e di squadre in giro ce ne sono – di andare all’assalto. Al momento non è giunta notizia di sondaggi veri e propri nei confronti dell’argentino, ma gli estimatori in giro per l’Europa, soprattutto in Liga e in Premier League, non gli mancano di certo. In particolare, stando a quanto riportano i siti spagnoli, il Betis di Siviglia vorrebbe ‘regalarsi’ l’ex juventino – dopo aver ceduto Fekir – in caso di qualificazione alla prossima Champions League.