Clamoroso Messi, rottura con il Psg: decisione shock

Lionel Messi va alla rottura con il Psg: l’incontro con la società non avrebbe portato al rinnovo, già decisa la prossima destinazione

Non c’è un clima sereno al Psg. Gli ultimi risultati hanno creato malumore nello spogliatoio dei transalpini con Galtier che, stando a quanto riportato Oltralpe, si giocherebbe la panchina nelle prossime due partite contro Lille e Marsiglia.

Panchina in bilico ma non solo, perché il fermento riguarda anche i big del club capitolino. Tra Mbappe, Neymar e Messi non c’è nessuno che è certo di rimanere a Parigi anche il prossimo anno, con motivazioni e scenari ovviamente differenti. Proprio per quel che riguarda la ‘Pulce’, reduce dalla splendida vittoria al Mondiale, le ultime notizie rendono ancora più incendiario il clima sotto la Torre Eiffel.

A lanciare la boma è ‘L’Equipe’, secondo cui non sarebbe buone le notizie che arrivano dall’incontro che ci sarebbe stato tra la dirigenza del Psg e il papà di Lionel Messi. Stando al prestigioso quotidiano transalpino, l’attaccante argentino avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del Psg e starebbe ora prendendo in seria considerazione l’ipotesi di lasciare la Francia e intraprendere una nuova avventura professionale con le idee già chiare su dove andare.

Calciomercato Psg, Messi dice no al rinnovo

Si parla di una vera e propria rottura tra Jorge Messi e il Psg con la possibilità che a fine stagione la ‘Pulce’ vada via a parametro zero.

Dal fronte società, invece, resta l’ottimismo con i dirigenti convinti che nelle prossime settimane si potrà arrivare ad un accordo, ma l’idea di Messi sarebbe tutt’altra.

L’argentino avrebbe già deciso anche quale sarà la sua prossima destinazione. Il 10 parigino è attratto dalla MLS e dalla possibilità di provare l’esperienza americana. La franchigia che stuzzica Messi è l’Inter Miami di David Backham, sempre a caccia del grande nome per la sua squadra. L’addio al Psg sarebbe fragoroso e metterebbe fine alla breve e – al momento – poco gloriosa stagione del tridente dei sogni.