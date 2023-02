La Champions fa tremare la panchina: è già pronto Zidane

La Champions può portare al clamoroso ribaltone in panchina: con un altro ko può arrivare l’esonero, Zidane è pronto

Dalle stelle alle stalle. Il Mondiale ha cambiato tutto, la Champions potrebbe dare il colpo del ko. Panchina traballante per la big che, dopo l’ennesimo passo falso, ora potrebbe cambiare guida tecnica.

Molto si deciderà nelle prossime due partite, ma è la sfida europea ad aver cambiato le carte in tavola dopo risultati decisamente sottotono. Si parla del Psg e della posizione di Christophe Galtier: il tecnico non è giù sicuro dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Non è un segreto che è l’Europa è il vero, grande obiettivo della società transalpina e dopo la sconfitta casalinga, complice anche un intervento non perfetto di Donnarumma, per andare avanti servirà una vera e propria impresa. Occorre andare a vincere sul campo del Bayern Monaco e non sarà sicuramente semplice. All’Allianz Stadium’ però potrebbe non esserci più Galtier in panchina e tutto si deciderà nelle prossime partite.

Calciomercato, Galtier rischia: Zidane il sogno del Psg

Stando a quanto riportato da ‘Le Parisien’, infatti, la società transalpina sta riflettendo sulla posizione del proprio allenatore. La sconfitta in Champions ha confermato i dubbi sorti dopo le ultime prestazioni, come il ko in campionato contro il Monaco.

Ecco allora che la panchina di Galtier traballa e decisive saranno – stando sempre a quanto riportato dal quotidiano francese – le prossime due partite. Dovesse arrivare un’altra sconfitta tra Lille e Marsiglia, l’esonero diventerebbe uno spettro molto concreto. In caso di ribaltone in panchina, il grande favorito a guidare Messi e compagni sarebbe Zinedine Zidane. L’ex Real Madrid, accostato anche alla Juventus ora impegnata però in altre questioni, è da tempo il sogno della proprietà del Paris Saint-Germain e in caso di esonero potrebbe provare a convincere Zidane a subentrare a stagione in corso con primo obiettivo provare la rimonta in Germania.