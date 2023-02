“Real Madrid su Kvaratskhelia”: l’annuncio spaventa il Napoli

Lo strepitoso stato di forma dell’attaccante georgiano non sta certamente passando inosservato tra i grandi club europei

Non poteva che finire sulle scrivanie delle più blasonate società in Europa il nome di un astro nascente come Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano sta trascinando insieme al gemello del gol Victor Osimhen il Napoli di Luciano Spalletti verso la vittoria di un campionato che attualmente vede gli azzurri saldamente al comando.

La prossima estate, però, il club di Aurelio De Laurentiis con molta probabilità dovrà alzare un muro piuttosto robusto intorno ai propri gioiellini. Su Kvaratskhelia, ad esempio, è spuntato negli ultimi giorni il forte interesse del Real Madrid. I ‘blancos’, come spiegato dal giornalista spagnolo Bruno Alemany, starebbero programmando un mercato faraonico.

Il primo colpo, però, potrebbe arrivare dalla Bundesliga: “Parliamo di un club che da sempre investe sulle stelle e sui grandi campioni. Per questo insegue Jude Bellingham: nel momento in cui non riuscisse a convincere il Dortmund, il Real non vorrebbe un altro centrocampista. Quello che vorrebbe è un’altra stella in un’altra zona del campo“.

Calciomercato Napoli, l’avviso su Kvaratskhelia: “Il Real Madrid lo osserva”

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, il giornalista di ‘Cadena Ser’ ha poi fatto il nome di Kvaratskhelia tra i profili graditi ad Ancelotti.

Questa la notizia riportata da Alemany: “Il Real Madrid ha posato il proprio sguardo su Kvaratskhelia. È vero che sulla sinistra Ancelotti è copertissimo, ma è vero anche che il georgiano ha impressionato a tal punto che il Real sarebbe sicuro di impiegarlo anche in una posizione diversa lì in attacco. Pertanto, vedere se Kvara può essere determinante anche come seconda punta o come esterno sulla destra”.

Da semplice idea, dunque, sul georgiano potrebbe nascere qualcosa di più concreto: “Il Real ha da sempre questa cultura di offrire tanto per i migliori calciatori del mondo, ma Kvaratkshelia comincia ad essere una piccola fiamma importante per i ‘blancos’. Il piano del Real, comunque, resta ingaggiare come priorità Bellingham, per quanto la concorrenza sia spietata. L’opzione Kvaratskhelia come alternativa può diventare ancora più valida e concreta con il passare delle settimane“.