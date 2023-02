Kvaratskhelia in un’altra big di Serie A: annuncio UFFICIALE

Il georgiano è uno dei trascinatori del Napoli di Spalletti lanciatissimo verso lo Scudetto. Nella sua prima stagione in Serie A ha già realizzato 11 gol e 14 assist

Undici gol e quattordici assist, la prima stagione in Italia di Kvaratskhelia è stata sensazionale. E non è ancora finita. Il giorgiano è tra quelli che sta trascinando il Napoli di Spalletti allo Scudetto (+15 sulla seconda…), il terzo della storia del club azzurro.

Pagato appena 10 milioni, il ventiduenne di Tiflis vale già dieci volte tanto. Tradotto: nessuna delle altre big di Serie A potrebbe permetterselo. A ‘calcionapoli24.it’, l’agente del numero 77 azzurro ha – manco a dirlo – escluso che il suo assistito possa vestire in futuro la maglia di una tra Juventus, Inter e Milan, seppur non per una questione squisitamente economica.

Mamuka Jugheli ha reso pubblico quanto dettogli da Kvaratskhelia a proposito del suo forte legame con il il club partenopeo, che escluderebbe quello che in città verrebbe visto come l’ennesimo ‘tradimento’: ‘In Italia mi vedo solo con la maglia del Napoli. In Serie A non giocherò con nessun altro club a parte gli azzurri“.

Calciomercato Napoli, agente Kvaratskhelia: “Molti club sono interessati a lui. Rinnovo? Al momento nessuna proposta”

Non in un’altra grande del calcio italiano, ma il futuro del georgiano potrebbe essere in un top club straniero. Vedi il Real Madrid, che sarebbe molto interessato: “C’è molto interesse da parte di altri club, ma lui pensa solo alla vittoria dello Scudetto e alle partite del Napoli in Champions League. Kvara ama Napoli“.

Smentite le voci spagnole che danno il suo assistito in procinto se non già passato in un’altra agenzia: “Non corrisponde alla realtà, è una bugia. Lui non ha niente a che fare con questa agenzia. Kvara si mette in contatto solo con me e suo padre, non ci sono terzi che lo rappresentano – Jugheli ha così risposto invece sul tema rinnovo (con adeguamento dello stipendio) del contratto in scadenza a giugno 2027 – Al momento non abbiamo ricevuto alcuna proposta, ma ho un buon rapporto con la dirigenza del Napoli e se ci sarà qualcosa di nuovo lo saprete”.