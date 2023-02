Kvaratskhelia in bianconero: hanno scelto proprio lui

Napoli e la Serie A hanno scoperto quest’anno il talento smisurato di Kvicha Kvaratskhelia che sin da subito ha preso in mano gli azzurri. Una cavalcata splendida quella della truppa di Spalletti che ha valorizzato anche i singoli come il georgiano

Il Napoli continua la propria marcia in Serie A con ben 59 punti collezionati sui 66 a disposizione finora. Uno score pazzesco reso ancora più importante dal distacco di 15 punti accumulato sull’Inter seconda in classifica.

L’uomo copertina della pazzesca annata dei partenopei è senza dubbio Luciano Spalletti che ha costruito una squadra bella da vedere e mostruosamente efficace. Tra i calciatori la scena è invece di Victor Osimhen, arrivato all’anno della consacrazione, e soprattutto Kvicha Kvaratskhelia, il gioiello sul quale hanno puntato forte Giuntoli e De Laurentiis e che sin da subito ha avuto un impatto devastante sulla Serie A e sul calcio italiano, facendosi notare anche in Champions League. 11 gol e ben 14 assist in azzurro finora per il fenomeno georgiano che ha sorpreso tutti per capacità tecniche, bagaglio di soluzioni, personalità e potenziale sconfinato. Una stagione tanto positiva da aver già attirato le potenziali mire di altri top club in giro per l’Europa.

Calciomercato Napoli, dall’Inghilterra spunta anche il Newcastle: mirino su Kvaratskhelia

Il Napoli intanto si coccola Kvaratskhelia, chiamato a brillare anche con il rientro in Champions degli azzurri, che la settimana prossima affronteranno l’Eintracht Francoforte. Occhio però anche al mercato e alle voci dall’estero.

Diversi i club già associati al georgiano classe 2001 che secondo quanto riferito da ‘Football Insider’ ha anche un’estimatrice bianconera. La fonte britannica evidenzia come il Newcastle abbia identificato in Kvara un obiettivo estivo, soprattutto nel caso in cui i Magpies dovessero arrivare tra le prime quattro e strappare quindi un pass per la prossima Champions League. Un fattore non di poco conto in considerazione dell’appetibilità del club bianconero, forte economicamente ma anche proggettualmente. Inoltre in Inghilterra sottolineano il recente paragone di Spalletti che ha associato il nome di Kvaratskhelia a Mohamed Salah, che proprio in Premier col Liverpool ha vissuto le sue stagioni più brillanti.