Pioli esulta ma rimanda ancora De Ketelaere: “Un peccato”

Pioli esulta dopo il successo dell’andata contro il Tottenham. Le dichiarazioni dell’allenatore del post partita

Il Milan supera di misura il Tottenham di Conte e si aggiudica l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Ai microfoni di ‘Mediaset’, Stefano Pioli ha esultato così: “Era una partita difficile, abbiamo fatto una buona gara, la partita che dovevamo fare con tanto lavoro di squadra. Sono soddisfatto. Sono contento perché ho rivisto il lavoro fatto in settimana in allenamento. Era un po’ che non ci riusciva ed era un peccato. Potevamo fare qualche passaggio indietro in meno e giocare un po’ più avanti”. Pesano le occasione fallite da Thiaw e soprattutto De Ketelaere: “I gol sbagliati? Sono due, uno Charles e uno Thiaw. Peccato ma la partita è stata combattuta, è solamente la prima tappa, la seconda sarà più difficile. Tomori stamane lamentava ancora un fastidio e non era giusto rischiarlo, non se l’è sentita di giocare con grande dispiacere”.

“È una prestazione che dà morale – ha concluso il tecnico rossonero – dobbiamo essere sempre una squadra pronta, dinamica ed energica. Tutte le difficoltà che abbiamo avuto stiamo cercando di superarle. Alleno un gruppo davvero speciale”.

Milan, Pioli aspetta De Ketelaere: “Arriverà”

L’allenatore rossonero è poi intervenuto anche a ‘Sky Sport’. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla partita: “Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario forte, fisico e con qualità. Abbiamo lavorato da squadra, provando ad essere pericolosi. Potevamo palleggiare meglio per avere più dominio, ma abbiamo fatto tante cose positive e questa prestazione ci dà fiducia per passare il turno”. Il tecnico aspetta ancora De Ketelaere: “Sono d’accordo. Ha avuto bisogno di tempo per inserirsi in un nuovo ambiente, ma ora sta meglio fisicamente e mentalmente e anch’io ho sperato che potesse fare gol. Arriverà perché lavora bene, ha qualità e ci darà soddisfazioni”. Il Milan è tornato? Pioli, in chiusura, risponde così: “Per quello che vedo in allenamento sì. Siamo tornati una grande squadra ed è giusto ricevere delle critiche e lavorare di più quando le cose non vanno bene”.