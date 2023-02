Tifoso rossonero contro Conte: è successo durante il minuto di silenzio

Un tifoso rossonero contro Antonio Conte prima del fischio d’inizio: è successo durante il minuto di silenzio di Milan-Tottenham

Antonio Conte torna per la prima volta in Italia dopo l’addio all’Inter e la nuova avventura in Premier League sulla panchina del Tottenham.

Un ritorno speciale per l’allenatore, come ammesso ieri nella conferenza stampa della vigilia: “Sicuramente sono sempre bellissime sensazioni perché torno a casa. L’Italia è la mia casa. Essere tornati a San Siro dopo due bellissime stagioni con l’Inter, anche per quello che abbiamo condiviso insieme. Mi provoca grandi emozioni”. La sua lunga militanza alla Juventus prima, da giocatore e allenatore, e soprattutto l’ultima parentesi all’Inter ha ulteriormente acceso la rivalità con i rossoneri. Il tecnico degli ‘Spurs’ – come Perisic – è stato ampiamente fischiato da ‘San Siro’ alla lettura delle formazioni, e non è sfuggito nemmeno un insulto isolato durante il minuto di silenzio.

Milan-Tottenham, “Conte vaff…” durante il minuto di silenzio

Anche in Champions League è stato deciso di onorare la memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Durante il minuto di silenzio, dagli spalti si è sentito distintamente un insulto contro l’allenatore pugliese urlato nel silenzio di San Siro che onorava le vittime del terribile terremoto: “Conte vaff…“. Due parole risuonate nel momento meno opportuno, con un’altra singola voce che ha risposto: “Cog…ne”.