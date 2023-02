Napoli ingordo, il Milan lo sfida: 30 milioni per il gioiello

Milan e Napoli in estate incroceranno le spade per uno dei talenti più importanti della Serie A in questa stagione

Il Milan è atteso da una serata che può essere magica, come ai vecchi tempi in cui la Champions era la competizione più di marca rossonera. La squadra di Pioli lo scorso anno ha faticato, uscendo ai gironi, ma stavolta ha una grande occasione dopo la qualificazione agli ottavi.

Contro il Tottenham di Conte, che pure non vive un momento particolarmente brillante, il Milan ha la chance di ritrovarsi e di volare sulle ali di San Siro. In un momento che continua a essere decisamente negativo per i risultati e soprattutto le prestazioni, visto che contro il Torino sono arrivati i tre punti ma senza convincere neanche un po’. Le colpe, secondo la piazza, sono da dividere di certo tra il mister, i giocatori ma anche la dirigenza. Il mercato estivo fino ad ora ha completamente floppato, in primis De Ketelaere, ma anche gli innesti di ‘contorno’ come Thiaw e Vranckx utilizzati col contagocce. Si fanno sentire determinate mancanze come il centrocampista al posto di Kessie, il vice-Theo Hernandez, un vice-Giroud affidabile, l’esterno destro sia basso che alto. In generale è mancata qualità sulla trequarti, con Brahim che spesso va a corrente alternata.

Gioiello Samardzic: Milan e Napoli si sfidano e l’Udinese gongola

A gennaio il Milan ha preso solo un portiere, che sulla carta sarebbe il quarto nelle gerarchie. Sembra più che ovvio che la prossima estate dovrà essere assolutamente fondamentale per i rossoneri, al netto della situazione Leao ancora lontana dall’essere risolta.

Senza contare che, in questo momento, non si può dare niente per scontato neanche sul futuro di Pioli e lo stesso Maldini. Di certo tanto passerà dal cammino in Champions e ovviamente dalla qualificazione nei primi quattro posti. Intanto di nomi sul mercato già ne circolano, come ovvio i vari Massara e Maldini stanno guardandosi intorno a caccia di rinforzi. In attesa di conoscere la forza economica della società. In Serie A ci sono alcuni giocatori interessanti che stanno facendo un buon campionato e tra questi c’è anche Lazar Samardzic. Come riporta ‘La Repubblica’, il trequartista tedesco sarebbe un obiettivo concreto dei rossoneri come anche del Napoli. Classe 2002, è seguito e corteggiato da entrambi i club ma anche – scontato dirlo – da società di Premier League.

Gli azzurri hanno perso sia Ilic che Ounahi, passati rispettivamente a Torino e Marsiglia, il Milan per trattenere Brahim Diaz deve prima riscattarlo a 22 milioni dal Real Madrid. I rossoneri, però, avrebbero già avviato i contatti con l’entourage di Samardzic e starebbero attendendo il via libera della proprietà per approfondire. Ma il Napoli ovviamente non intende rimanere con le mani in mano e non è escluso che si faccia avanti in maniera concreta e ‘ufficiale’ con l’Udinese. Che dal canto suo ha già fatto il prezzo: 30 milioni di euro.