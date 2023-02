Salta il riscatto la Juventus ha l’occasione per prenderlo

Senza riscatto può essere un’opportunità per la Juventus: i bianconeri guardano alle prossime mosse di mercato

Le sentenze possono attendere. Per la Juventus è tempo di pensare soprattutto al campo e a risalire la classifica, andando più avanti possibile nelle coppe. Questo l’obiettivo di Massimiliano Allegri che ha dimostrato di essere sul pezzo con il suo battibecco con i tifosi durante la sfida alla Juventus.

Una partita vinta, la terza consecutiva considerando anche la Coppa Italia che dà l’idea di una squadra che si è ricompattata e che ora vuole continuare su questa strada fino al termine della stagione. Poi sarà il momento di guardare alle sentenze e di capire quel che sarà successo e quel che sarà. Un dubbio che, ovviamente darà una direzione diversa anche al futuro e soprattutto al calciomercato. Sarà quel che sarà, la Juventus si troverà comunque senza la possibilità di fare grande spese ed allora occhi sulle possibili occasioni e per i bianconeri una potrebbe arrivare dalla Premier League, via Bundesliga.

Calciomercato Juventus, occasione Sabitzer: cosa serve

E’ nel campionato inglese che ha trovato accoglienza Marcel Sabitzer, 28enne austriaco, attualmente al Manchester United ma di proprietà del Bayern Monaco. In Germania il suo spazio non era molto e, complice l’infortunio di Eriksen, si è aperta la possibilità di trasferirsi in Inghilterra in prestito.

Dopo le prime tre apparizioni, ten Hag ha espresso apprezzamento per il nuovo acquisto, ma questo non significa che a giugno arriverà la sua permanenza in Premier League. Lo stesso Sabitzer ha spiegato che ogni soluzione è ancora aperta ed allora c’è anche la possibilità che l’austriaco torni al Bayern per poi finire sul mercato. A quel punto il suo nome potrebbe diventare una occasione da cogliere per la Juventus che proprio a centrocampo dovrà fare più di un intervento, considerando i problemi fisici di Pogba, il possibile ritorno al Psg di Paredes e il contratto in scadenza di Rabiot. Sabitzer potrebbe rappresentare un innesto non troppo costoso e dal rendimento garantito. United permettendo.