Inzaghi sotto attacco: “Atteggiamento da provinciale”

Dopo il pareggio contro la Sampdoria qualcuno ha cominciato a perdere la fiducia nei confronti del tecnico

Ha comprensibilmente lasciato l’amaro in bocca il pareggio ottenuto ieri sera dall’Inter nel posticipo contro la Sampdoria. Una partita dominata per lunghi tratti dai nerazzurri e controllata nella metà campo avversaria, nella quale però la mancanza di cattiveria sotto porta ha fatto la differenza.

E’ bastata una serata storta di Lautaro Martinez per mandare in tilt tutta la squadra. Il centravanti argentino era stato il migliore per distacco nelle ultime uscite, mostrando una condizione invidiabile dopo essere tornato da campione del mondo dal Qatar. Ieri sera, però, i tanti errori commessi in fase di finalizzazione sono costati cari ai compagni che in cambio non hanno saputo compensare la sua imprecisione in zona gol.

Un pareggio che fa allontanare il Napoli a 15 lunghezze di vantaggio in cima alla classifica e consente alle numerose inseguitrici per la zona Champions League di rimettere in discussione la corsa verso l’Europa che conta, proprio nella settimana in CUI si riparte con gli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, i tifosi contro Inzaghi: “Non sa motivare i ragazzi”

Pubblicando un’anticipazione della fanzine che verrà distribuita sabato a San Siro in occasione di Inter-Udinese, la Curva Nord ha lanciato un primo attacco verso l’allenatore.

Questo il messaggio elaborato dai tifosi nerazzurri verso Inzaghi: “Lo scialbo pareggio rimediato a Genova contro la penultima della classe, ha dimostrato ancora una volta che probabilmente mister Inzaghi non riesce a motivare i ragazzi per le partite con le piccole. Atteggiamento da squadra provinciale quello mostrato nel secondo tempo, quando al posto che rischiare le tre punte, resta aggrappato al suo modulo; rischio da correre anche perché il pari non serve a nessuno”.

Con lo scudetto ormai saldamente nelle mani del Napoli, infatti, la curva ha ribadito un concetto: “Siamo l’Inter, è l’avversario che deve temerci, dovremmo aggredire e dimostrare la superiorità e invece sembriamo una squadra di media classifica a cui un pari fuori casa può andar bene. Tre punti fondamentali quelli persi, perché dietro di noi ci sono ben 3 squadre pronte all’aggancio al prossimo passo falso”.