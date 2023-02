HIGHLIGHTS | Stankovic ferma l’Inter e respira: pari scialbo a Marassi

Si è concluso il match tra Sampdoria e Inter, valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A: i nerazzurri steccano, finisce 0 a 0

Abbiamo l’ultimo verdetto della 22esima giornata del campionato di Serie A. Dopo la sfida che ha visto affrontarsi faccia a faccia il Verona di Marco Zaffaroni e la Salernitana targata Davide Nicola (che ha perso di nuovo e adesso va verso un altro esonero), è toccato a Sampdoria e Inter scendere in campo fra le mura dello stadio Luigi Ferraris.

Gli uomini guidati dal grande ex nerazzurro Dejan Stankovic venivano dal pareggio beffa nel finale del match col Monza, che aveva lasciato tanto amaro in bocca nei calciatori blucerchiati e nel tecnico serbo. Quest’ultimo, peraltro, era rientrato negli spogliatoi in lacrime poco prima del triplice fischio dell’arbitro. A dimostrazione di come il momento che stanno attraversando i doriani sia estremamente complicato e delicato. Inevitabilmente c’è parecchia tensione nell’ambiente, ma stasera Gabbiadini e compagni hanno dato una risposta importante all’ultima delusione. Non era affatto semplice portarsi a casa anche solo un punto, a maggior ragione considerando la recentissima vittoria (seconda nel giro di pochi giorni) della ‘Beneamata’ ai danni del Milan nel derby della Madonnina. I blucerchiati, però, ce l’hanno fatta, mettendo in campo cuore e tanta voglia di non mollare in ottica lotta salvezza. Sottotono, invece, la prestazione della truppa lombarda di Inzaghi, che ha tenuto il pallino del gioco in mano durante tutta la partita senza, però, riuscire mai a incidere davvero dalle parti di Audero.

Serie A, Sampdoria-Inter 0-0: la classifica

Inoltre va sottolineata, senza dubbio, la prova altamente negativa di Romelu Lukaku, ancora lontanissimo dalla sua forma psicofisica migliore. Il belga, tra l’altro, si è reso protagonista di un alterco in campo con Nicolò Barella. Il centrocampista sardo era abbastanza nervoso e l’ex Chelsea, nel corso della prima frazione di gioco, lo ha ‘rimproverato’.

Non è servito a molto, poi, l’ingresso di Dzeko e Dumfries nella ripresa. Pochissime le emozioni a Marassi, con questo pareggio scialbo che diminuisce ulteriormente le speranze dell’Inter in chiave Scudetto. Chissà che, invece, non possa rappresentare allo stesso tempo un punto di svolta per la Sampdoria. A breve gli highlights della gara.

Sampdoria-Inter 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 59, Inter 44, Atalanta 41, Roma 41, Milan 41, Lazio 39, Torino 30, Udinese 30, Juventus* 29, Monza 29, Bologna 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione