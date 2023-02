Lukaku contro Barella, alterco in campo: ecco cosa si sono detti

L’Inter in campo contro la Sampdoria e un calciatore di Inzaghi non convince assolutamente: per i tifosi è imbarazzante

Sampdoria-Inter è il monday night che chiude la 22esima giornata di Serie A. I nerazzurri a ‘Marassi’ devono vincere per non perdere altro terreno sul Napoli e anche allungare sulla rivali per un posto in Champions, approfittando del pareggio della Roma e della sconfitta della Lazio.

Inzaghi in avanti si è affidato alla LuLa con Lukaku al fianco di Lautaro Martinez per abbattere la retroguardia di una Sampdoria in crisi dentro e fuori dal campo con la zona salvezza lontana ben nove punti. Diverse buone occasioni per l’Inter che però non è riuscita a sbloccare il risultato e questo ha generato un po’ di nervosismo, in campo e fuori. I tifosi, infatti, hanno messo nel mirino un calciatore nerazzurro, mentre sul terreno di gioco non è mancato qualche battibecco tra i giocatori.

Battibecco Barella-Lukaku e Gosens bersagliato dai tifosi

E’ Robin Gosens il calciatore dell’Inter bersagliato sui social dai tifosi nel corso del primo tempo di Sampdoria-Inter. In molti sottolineano come non sembri in grande condizione fisica con qualche utente che esagera e lo definisce un “calciatore finito”.

Qualche altro sostenitore nerazzurro mette in evidenza la difficoltà per la squadra di Inzaghi di fare gioco sull’out mancino proprio per la presenza dell’ex Atalanta, mentre un altro rimpiange D’Ambrosio: “Rispetto a Gosens ha la tecnica di Zidane”. E l’aspetto tecnico è sottolineato anche da un altro utente su Twitter che parla di “tecnica imbarazzante” in riferimento all’esterno tedesco, mentre c’è anche chi ha la soluzione a tutto questo: “Mandatelo via”.

Gosens ma non solo perché c’è anche chi se la prende con Barella, complice – più che la prestazione in campo – il suo continuo gesticolare e prendersela con i compagni. Un atteggiamento che non è andato giù neanche a Lukaku che durante il primo tempo ha ‘rimproverato’ il suo compagno di squadra: “Basta con queste braccia, non fare così. Basta Nico, basta” le parole del belga che chiude il rimprovero con il più classico dei vaffa.

Ecco alcuni tweet su Gosens e Barella:

Gosens è un ex calciatore — Hero Sheema (@matt_2994) February 13, 2023

Male male a sinistra per ora .. non facile creare con acerbi e questo gosens — Amin1908 (@AMIN1908_) February 13, 2023

Gosens ha toccato 3 palle e ha fatto 3 errori tecnici. Non ci siamo .. #SampdoriaInter — Fabrizio Mino (@FabrizioMino) February 13, 2023

#SampdoriaInter mandate gosens via — vincenzo pulino (@PulinoVincenzo) February 13, 2023

Io prendevo in giro d’ambrosio ma rispetto a gosens ha la tecnica di zidane — il Maestro Canello (@gpolonijo) February 13, 2023

Ci sono tifosi che difendono ancora Gosens. Tecnicamente Imbarazzante. — Gabriele (@Burlointer) February 13, 2023

dai ma gosens cosa ci fa ancora in rosa — leaoiano (@ohhrikiii) February 13, 2023

Barella avrebbe bisogno di un Sarri che lo sbatte al muro #SampdoriaInter #SampInter — Boomerissima 2 (@Boomerissima2) February 13, 2023

Abbiamo letteralmente regalato il primo tempo alla #Sampdoria, tenuta in vita solo dall'indolenza e dalla spocchiositá di personaggi come #Barella.#SampdoriaInter — Francesco (@ilmarax) February 13, 2023