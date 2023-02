PAGELLE e TABELLINO Sampdoria-Inter 0-0: Barella croce e delizia, Audero una garanzia

La squadra di Stankovic blocca quella di Inzaghi al ‘Ferraris’ conquistando un punto che fa morale. Nerazzurri spuntati, i cambi non incidono

PAGELLE SAMPDORIA

Audero 7 – Subito una parata su Lukaku, in generale dà sempre grande sicurezza. Nel finale grande intervento sul tiro all’incrocio di Acerbi.

Murillo 6,5 – Impatto complicato, poi regge l’urto con gli attaccanti nerazzurri. Specie contro Lukaku.

Nuytinck 7 – Nell’uno contro uno fa valere fisico ed esperienza. Utile anche nell’uscita da dietro della squadra.

Amione 6 – Dei tre è quello che fa più fatica, anche sul piano fisico.

Zanoli 6,5 – Ha lo spunto e mette in mostra un buon destro. Nella ripresa va in calando ma la sua prova rimane positiva. (Dall’85’ Paoletti s.v.)

Cuisance 5 – Troppo a intermittenza. A volte sembra addormentarsi. (Dal 58′ Sabiri 6 – Si incolla a Brozovic quando il croato entra in campo)

Winks 5,5 – Si vede che è di un livello superiore ai compagni, però fisicamente fatica molto a tenere il ritmo.

Augello 7 – È quasi il regista della Samp. Difende bene, si propone con coraggio.

Djuricic 5 – Da uno con le sue qualità è lecito attendersi di più. Non trova mai lo spunto giusto, perde un pallone pericoloso che l’Inter non concretizza. (Dal 71′ Rincon s.v.)

Gabbiadini 6 – Fa quel che può, ma il piede non è caldo. (Dal 71′ Murru s.v.)

Lammers 6 – Prova a sorprendere Onana con un colpo di tacco. Diverse cose discrete, ma niente di significativo. (Dall’85’ Quagliarella s.v.)

All. Stankovic 7 – A vederla, la sua Samp, non merita proprio il penultimo posto in classifica. E sotto questo aspetto il serbo ha grossi meriti. In partita fino alla fine, non solo con l’orgoglio, il punto può fare morale. L’impresa è ancora possibile.

PAGELLE INTER

Onana 6 – Fa quel che deve, sempre con massima attenzione.

Skriniar 6 – Non precisissimo negli interventi, ma niente di grave.

De Vrij 6 – Ha vita pressoché facile.

Acerbi 6 – Meglio al centro che a sinistra, dove si fa sentire l’assenza di qualità che è propria di Bastoni.

Darmian 6,5 – Interpreta la gara con la solita responsabilità, riuscendo quasi sempre a proporsi. Con una migliore precisione avrebbe trovato anche la via del gol. (Dal 66′ Dumfries 5 – Ingresso senza infamia e senza lode, e non è una bella cosa sia per lui che per l’Inter. Anche in ottica mercato…)

Barella 6,5 – Ci sono momenti in cui domina, fa quello che vuole. Altri in cui eccede, prendendosela coi compagni. Lukaku non ci sta e replica a muso duro. (Dal 66′ Brozovic 6 – Si riprende quello che era il suo, senza fare nulla di trascendentale).

Calhanoglu 6 – Cerca il gol con la conclusione da fuori, e nel finale per poco ci riesce. Non una serata eccellente sul piano della qualità, meglio da intermedio quando entra Brozovic.

Mkhitaryan 6,5 – Sempre nel vivo, prezioso, ma a volte impreciso sul passaggio utile. Sveglio in fase difensiva.

Gosens 5 – Si vede che gioca poco. Impacciato, Inzaghi lo toglie all’intervallo. (Dal 46′ Dimarco 6 – Fa quello richiesto da Inzaghi, ovvero tagliare dentro al campo. Dà vivacita, ma ha un’ottima chance che manda a lato)

Lukaku 6 – Fa spesso trenta, ma mai trentuno. Boa preziosa per salire, non ha però la forza per lo scatto decisivo né il killer instinct dei tempi migliori. Ormai lontani. Ma è in crescita. (Dal 66′ Dzeko 5,5 – Stavolta non tira fuori nulla dal cilindro).

Lautaro Martinez 5,5 – Si divora un’occasionissima non da Lautaro post Mondiale. Soffre un po’ la fisicità dei centrali doriani.

All. Inzaghi 6 – La sua Inter si incarta da sola dopo una bella partenza. I cambi, eccetto Dimarco, non danno una grossa mano. Nel secondo tempo è mancata cattiveria, come accaduto spesso in campionato. Troppo poco, se si voleva riblindare il secondo posto.

Arbitro Maresca 7 – Gestisce la gara con personalità, in totale controllo senza mettersi in mostra. Quattro cartellini gialli, tutti giusti.

Tabellino Sampdoria-Inter 0-0

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli (85′ Paoletti), Cuisance (58′ Sabiri), Winks, Augello; Djuricic (71′ Rincon); Gabbiadini (71′ Murru), Lammers (85′ Quagliarella). All.: Stankovic

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian (66′ Dumfries), Barella (66′ Brozovic), Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens (46′ Dimarco); Lukaku (66′ Dzeko), Lautaro. All.: Inzaghi

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Nuytinck, Lautaro, Amione, Lammers