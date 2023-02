DIRETTA Serie A: Sampdoria-Inter | Le formazioni Ufficiali LIVE

La ventiduesima giornata di Serie A si chiuderà con Sampdoria-Inter, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Reduce dalla vittoria nel derby contro il Milan e protagonista di un buon momento di forma, l’Inter scende in campo questa sera per consolidare il secondo posto in classifica e portarsi a cinque punti dalle terze classificate. La sfida di Marassi contro la Sampdoria chiuderà la ventiduesima giornata di Serie A.

Praticamente a ranghi completi grazie al rientro a pieno regime di Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi va a caccia di punti importanti nella corsa Champions League. La trasferta nella Genova blucerchiata nelle ultime due stagioni ha portato in dote un pareggio (2-2) e una sconfitta (1-2), ma i presupposti per infrangere questo mini tabù sembrano esserci tutti.

La squadra allenata da Dejan Stankovic è reduce dal prezioso pareggio per 2-2 in casa del Monza, che ha tuttavia interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive con zero gol segnati. Quella di stasera sarà sicuramente una sfida speciale per il tecnico serbo, grande ex di giornata, rimasto molto legato ai colori nerazzurri. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida di ‘Marassi’.

Formazioni Ufficiali Sampdoria-Inter

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Nuytinck, Amione, Murillo; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 59, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Juventus** 29, Bologna e Monza 29, Empoli 27, Fiorentina, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria* 10, Cremonese 8.

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione