Annuncio imminente: il PSG prepara la firma fino al 2027

Il destino di un calciatore fondamentale per il presente e per il futuro del PSG proseguirà in Francia fino al 2027. L’annuncio è ormai imminente

Il presente decide anche il futuro e allo stesso modo anche il passato che scandisce il buon esito delle trattative e dei piani della società.

Non si può non dire questo se si pensa a Marquinhos, un difensore centrale tra i migliori al mondo e che è riuscito a mettersi in evidenza a livello internazionale e non solo con i parigini. Infatti, in Italia l’abbiamo conosciuto bene per i suoi trascorsi alla Roma ed è proprio lì che è riuscito a farsi strada sulla scena europea. Poi c’è anche il Brasile e anche lì è una colonna assoluta per tattica, istinto difensivo e qualità tecniche. Marquinhos è un calciatore capace di impostare al meglio l’azione, chiudere e poi ripartire in fase offensiva con dei recuperi importanti seguiti immediatamente da un’impostazione pulita e ben indirizzata. Insomma, un calciatore ideale per una grande squadra che ama mantenere alto il baricentro difensivo della squadra e dominare il gioco, esattamente il piano che da anni scandisce gli intenti del PSG, un club con tanti milioni a disposizione e che punta a vincere tutto. Per questo, non si può prescindere proprio da Marquinhos, il cui futuro, infatti, pare essere già deciso.

Missione dell’agente di #Marquinhos a Parigi per definire il rinnovo contrattuale con il #PSG @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) February 3, 2023

Il PSG accelera per il rinnovo di Marquinhos: manca solo l’annuncio

I parigini non hanno nessuna intenzione di fermarsi al solo acquisto di Milan Skriniar che ormai pare cosa fatta in vista del prossimo giugno, dato che c’è l’accordo con lo slovacco che non resterà all’Inter.

In Francia, infatti, sono sicuri che la fumata bianca sia sempre più vicina per il futuro di Marquinhos. Il brasiliano dovrebbe restare ancora per diversi anni al PSG, come vi abbiamo riferito già negli scorsi giorni. Secondo quanto riporta Arthur Perrot di ‘RMC Sport’, infatti, l’annuncio è ormai imminente per la firma del nuovo contratto da parte del difensore. Il prolungamento dovrebbe essere fino al 2027, ma il PSG sta solo aspettando il momento giusto per comunicarlo ufficialmente. Ormai ci siamo, è solo questo di tempo, ma Marquinhos vestirà ancora la maglia blu scura e da protagonista.